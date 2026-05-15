Τον τελευταίο καιρό, συνεχώς προκύπτουν νέες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς η δίκη συνεχίζεται, φέρνοντας στο φως νέα πρόσωπα και αποκαλύψεις.

Ένας γιατρός που βρισκόταν κοντά στον Μαραντόνα, ο Μάριο Σίτερ, δήλωσε ότι ο Αργεντινός ποδοσφαιρικός θρύλος θα μπορούσε να είχε σωθεί, αν του είχε χορηγηθεί διουρητικό για την αποβολή των περιττών υγρών μέσω των ούρων.

«Σε περίπου 48 ώρες, η κατάστασή του θα είχε σημειώσει σημαντική βελτίωση. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας βλέπω καθημερινά ασθενείς με παρόμοια συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Μετά τη χορήγηση διουρητικών, ο όγκος των υγρών μειώνεται και πολλοί επιστρέφουν στο σπίτι μέσα σε 12 ώρες», τόνισε ο θεράπων ιατρός του Μαραντόνα.

Επιπλέον, ο Κάρλος Κασινέλι, ένας από τους ιατρούς που συμμετείχαν στη νεκροψία, ανέφερε ότι τα υπερβολικά υγρά που εντοπίστηκαν σε διάφορα όργανα του Μαραντόνα είχαν συσσωρευτεί σε διάστημα 7 έως 10 ημερών, επισημαίνοντας την ευθύνη όσων τον παρακολουθούσαν καθημερινά.