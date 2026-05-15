Πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες, σε ένα δυστύχημα που οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν ως το πιο σοβαρό στην ιστορία της χώρας στον χώρο των καταδύσεων. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μια πανεπιστημιακή καθηγήτρια και η κόρη της.

Five tourists tragically die in 160ft cave diving accident including mum and daughter https://t.co/dhVhXvlw2b pic.twitter.com/8PYvVLU1eS — LADbible (@ladbible) May 15, 2026

Η ομάδα είχε αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης με σκάφος για κατάδυση στο Ατόλ Βάαβου, κοντά στο νησί Αλιμάθαα. Το πλήρωμα του σκάφους δήλωσε την εξαφάνισή τους το μεσημέρι, όταν δεν είχαν ακόμη αναδυθεί στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πέντε δύτες φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να εξερευνήσουν υποθαλάσσιες σπηλιές σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα συνεργάζεται στενά με τις μαλδιβιανές αρχές.

Επιχείρηση εντοπισμού

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι σκάφη διάσωσης της Ακτοφυλακής των Μαλδίβων έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος, με τη συνδρομή έμπειρου Ιταλού δύτη που βοηθά στις έρευνες. Οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται από τις κακές καιρικές συνθήκες.

Οι δυνάμεις της Εθνικής Άμυνας των Μαλδίβων ανέφεραν ότι η σορός ενός εκ των πέντε βρέθηκε μέσα σε σπηλιά, ενώ εκτιμάται ότι οι υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονται στο ίδιο σύστημα σπηλαίων, το οποίο εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων και μήκος 260 μέτρων.

Ειδικοί εξετάζουν διάφορα πιθανά αίτια, όπως πρόβλημα στο μίγμα οξυγόνου των φιαλών, απότομες ανοδικές ροές ή αποπροσανατολισμό μέσα στο σπήλαιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα. Τα τοπικά μέσα υπενθυμίζουν ότι οι ψυχαγωγικές καταδύσεις στις Μαλδίβες επιτρέπονται έως βάθος 30 μέτρων.

Τα θύματα

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια Οικολογίας του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

🚨 Italy is reeling from the tragedy of five Italians 🇮🇹, including a mother and daughter, in the MALDIVES, who never resurfaced after an exploratory dive A devastating loss that raises a pressing question: are all necessary safety measures being taken in this kind of activity? pic.twitter.com/Y348WP5lKt — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 15, 2026

Η Μοντεφαλκόνε ήταν γνωστή για το επιστημονικό της έργο γύρω από το θαλάσσιο περιβάλλον και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα, ενώ η κόρη της σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική και επρόκειτο να κλείσει τα 23 της χρόνια την 1η Ιουνίου

Tragedy in the Maldives 😢 Five Italians, including researchers, have died in a diving accident at Vaavu Atoll. The group was exploring caves at a depth of 50m when they went missing. Despite rough weather and a yellow alert in the area pic.twitter.com/pEKBGa6eDA — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) May 15, 2026

Η ομάδα επέβαινε στο πολυτελές καταδυτικό σκάφος Duke of York, το οποίο διαχειρίζεται ξένη εταιρεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συγκεκριμένη κατάδυση δεν αποτελούσε μέρος του επίσημου ερευνητικού προγράμματος που είχε φέρει τη Μοντεφαλκόνε και την Οντενίνο στις Μαλδίβες, αλλά συνδεόταν με επιστημονική-τουριστική δραστηριότητα.

Maldive, al via il recupero dei cinque italiani morti nella grotta #maldive https://t.co/aXymIpUa1q — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) May 15, 2026

Συλλυπητήρια και θλίψη

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας εξέφρασε βαθιά οδύνη για την απώλεια των Μοντεφαλκόνε, Σομμακάλ, Οντενίνο και Γκουαλτιέρι, μεταφέροντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η υπουργός Πανεπιστημίων της Ιταλίας, Άννα Μαρία Μπερνίνι, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, τονίζοντας ότι η τραγωδία αυτή «συγκλόνισε ολόκληρη την ιταλική ακαδημαϊκή κοινότητα».