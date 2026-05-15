Μια Αμερικανίδα επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε εστία του χανταϊού, τέθηκε σε καραντίνα κατά την άφιξή της στο Πίτκερν, ένα μικρό βρετανικό νησί στον Ειρηνικό. Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αφού η γυναίκα ταξίδεψε μέσω της Γαλλικής Πολυνησίας.

Η επιβάτιδα, αν και ασυμπτωματική, είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνα και πλοίο μετά την αποβίβασή της από το Hondius στη νήσο της Αγίας Ελένης, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών του Πίτκερν. Το πλοίο είχε αναχωρήσει την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής, πραγματοποιώντας στάσεις σε διάφορα νησιά πριν φτάσει στην Αγία Ελένη στις 22-24 Απριλίου.

Κατά τη στάση εκείνη, μεταφέρθηκε από το πλοίο η σορός ενός Ολλανδού επιβάτη, ενώ η σύζυγός του αποβιβάστηκε και νοσηλεύτηκε στη Νότια Αφρική, όπου και απεβίωσε. Οι αρχές του Πίτκερν ανέφεραν ότι βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες και τη βρετανική κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί η απομόνωση της Αμερικανίδας στο νησί, το οποίο αριθμεί περίπου πενήντα κατοίκους, ούτε για τη διάρκεια της παραμονής της εκεί. Κάτοικοι του Πίτκερν δήλωσαν στο AFP ότι τους ζητήθηκε να μην επικοινωνούν με δημοσιογράφους και να παραπέμπουν όλα τα ερωτήματα στους αρμόδιους αξιωματούχους.

Το ταξίδι και η καραντίνα

Η επιβάτιδα του Hondius είχε ξεκινήσει το ταξίδι της από το Σαν Φρανσίσκο με προορισμό την Ταϊτή, προτού συνεχίσει προς τη νήσο Μανγκαρέβα στη Γαλλική Πολυνησία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Από εκεί, οι περισσότεροι ταξιδιώτες φτάνουν στο Πίτκερν έπειτα από 32 ώρες ταξιδιού με φορτηγό πλοίο που συνδέει το μικρό νησί με τον υπόλοιπο Ειρηνικό.

Οι αρχές της Γαλλικής Πολυνησίας ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε ενημερώσει για την πιθανή έκθεσή της στον χανταϊό. Η κυβέρνηση του Πίτκερν ανέφερε ότι δεν θα της επιτραπεί να εγκαταλείψει το νησί όσο “αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για τους άλλους”.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πως η επιβάτιδα δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ωστόσο τόνισε ότι θα ακολουθηθεί μια «προσέγγιση πρόληψης» για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού. Στο Πίτκερν λειτουργεί μόνο ένα παντοπωλείο, που ανοίγει τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ τα πλησιέστερα νοσοκομεία βρίσκονται στη Γαλλική Πολυνησία — σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων — ή στη Νέα Ζηλανδία, περίπου 5.300 χιλιόμετρα μακριά.

Η εστία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έχει ήδη προκαλέσει τρεις θανάτους, γεγονός που έχει κινητοποιήσει αρκετές χώρες ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού.