Εικόνες από την προχθεσινή ημέρα. Ολες σε φόντο πράσινο.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κοντά στην ομάδα και με διάθεση να εμψυχώσει τους παίκτες. Οπως οφείλει να κάνει. Γιατί «πονά» το Τριφύλλι. Μπαίνει στην αίθουσα του πρωινού, χαιρετά τους περισσότερους, χαμογελά και δείχνει πως αντιλαμβάνεται ένα… κενό.

Γιατί μάλλον ήταν λες και ήθελε να καλύψει την απόσταση ανάμεσα στους παίκτες και τον προπονητή, τον άνθρωπο που κανονικά θα έπρεπε αυτός να έχει τον ρόλο του οδηγού και να ανεβάζει το ηθικό όλων.

Ημίχρονο του αγώνα. Ο Αταμάν κάνει δηλώσεις στην κάμερα και λέει πως «με τον Σορτς στην πεντάδα παίζουμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε». Ο βραχύσωμος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ξανά, έμεινε εκτός στο δεύτερο ημίχρονο και συνολικά μέτρησε σε ένα κομβικό ραντεβού μόλις 6′ συμμετοχής.

Το θέμα, ωστόσο, ήταν το δημόσιο «άδειασμα» παίκτη από τον τούρκο προπονητή. Το είχε ξανακάνει ο κόουτς όταν… στόχευσε και πάλι τον συγκεκριμένο παίκτη. Και γενικά, δεν ήταν η πρώτη φορά που επέλεξε να κάνει κάτι τέτοιο.

Τέλος του ματς. Δήλωση του Λεσόρ: «Δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συναίσθημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι.

Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού». Ωστε «απροετοίμαστοι» σύμφωνα με τον γάλλο σέντερ; Ποιος έπρεπε να προετοιμάσει την ομάδα; Τι ακριβώς ήθελε να πει ο εκρηκτικός στα πολύ καλά του ψηλός;

Ερώτηση στον Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου. «Κόουτς, τον Ιανουάριο είχες πει πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα ή το ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσεις». Από δημοσιογράφο ξένου Μέσου. Η αντίδραση του προπονητή;

Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η ερώτηση, ευχαρίστησε άπαντες και αποχώρησε από την αίθουσα. Προφανώς δεν ήθελε να θυμηθεί τι είχε πει. Ούτε είχε κάποια διάθεση να απαντήσει.

Ολα τα ανωτέρω, οι πολύ προσεκτικοί τα φέρνουν ξανά και ξανά στον νου. Μπορεί να μην λένε πολλά σε αρκετούς. Ισως να παραείναι λεπτομέρειες και η σημασία τους να γιγαντώνεται μετά μια οδυνηρή ήττα, έναν αποκλεισμό που πλήγωσε πάρα πολύ.

Οπως και να έχει, όμως, τα πάντα έχουν τη σημασία τους: και φανερώνουν ισορροπίες στις σχέσεις, ατμόσφαιρα, επίπεδα δεσίματος και ψυχισμού στα ενδότερα.