Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ ξεκίνησε επίσημα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον θρυλικό πράκτορα 007.

Σύμφωνα με το Variety, η Amazon MGM Studios έχει ήδη ξεκινήσει τις οντισιόν για τον ρόλο, με επικεφαλής την κορυφαία υπεύθυνη κάστινγκ του Χόλιγουντ Νίνα Γκολντ. Στόχος της παραγωγής είναι να εντοπιστεί ο ηθοποιός που θα συνδυάζει τη γοητεία και τη σκοτεινή επικινδυνότητα που απαιτεί ο ρόλος, ώστε να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ήρωας που δημιούργησε ο Ίαν Φλέμινγκ.

«Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Amazon MGM. Η εταιρεία πρόσθεσε: «Αν και δεν σκοπεύουμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια του κάστινγκ, ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους θαυμαστές του 007 μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Η επιλογή της Νίνα Γκολντ για το επόμενο κεφάλαιο του κινηματογραφικού franchise θεωρείται απολύτως φυσική, καθώς διαθέτει μακρά εμπειρία σε παραγωγές υψηλής απαιτητικότητας. Έχει υπογράψει το κάστινγκ σειρών-ορόσημων όπως το «Game of Thrones» του HBO και το «The Crown» του Netflix, ενώ έχει συμβάλει καθοριστικά και στο σύμπαν του «Star Wars», επιλέγοντας, μεταξύ άλλων, την Ντέιζι Ρίντλεϊ για τον ρόλο της Ρέι.

Η νέα ταινία James Bond θα φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Ντενί Βιλνέβ, γνωστού για τις επιτυχίες «Dune», «Arrival» και «Sicario». Την παραγωγή θα αναλάβουν η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, δύο δημιουργοί με πλούσιο ιστορικό σε blockbusters όπως οι «Spider Man» και «Harry Potter». Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός του «Peaky Blinders», ενώ η Τάνια Λαπόιντ από το «Dune» θα επιβλέπει την εκτέλεση της παραγωγής.