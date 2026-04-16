Η Λάνα Ντελ Ρέι θα ερμηνεύσει το μουσικό θέμα του νέου βιντεοπαιχνιδιού που είναι αφιερωμένο στον θρυλικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ, με τίτλο “007 First Light“. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δανέζικου στούντιο Io Interactive.

Το κεντρικό τραγούδι, με τίτλο “First Light”, συνυπογράφουν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο Βρετανός συνθέτης Ντέιβιντ Άρνολντ, γνωστός για τη μουσική σε ταινίες του κινηματογραφικού έπους του Μποντ, όπως το «Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει» (1997) και το «Quantum of Solace» (2008).

«Χάρηκα πολύ που συνεργάστηκα με τη Λάνα, η οποία προσδίδει μια πραγματική μοναδικότητα» στο κομμάτι, δήλωσε ο Ντέιβιντ Άρνολντ σε δελτίο Τύπου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το τραγούδι θα βοηθήσει «να ανακαλύψει τον Μποντ ένα νέο κοινό».

Το νέο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις μεγάλες πλατφόρμες streaming, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των φίλων της μουσικής και των gamers.

Πριν από τη Λάνα Ντελ Ρέι, κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Μπίλι Άιλις (No Time to Die, 2020), η Αντέλ (Skyfall, 2012) και η Μαντόνα (Ο κόσμος δεν είναι αρκετός, 1999), είχαν ερμηνεύσει τα μουσικά σήματα των ταινιών του θρυλικού πράκτορα.

Το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι

Το “007 First Light” συγκαταλέγεται στα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της χρονιάς. Σύμφωνα με το στούντιο Io Interactive, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια παίκτες το έχουν ήδη προσθέσει στη λίστα επιθυμιών τους.

Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει για PC, PlayStation 5 και Xbox Series. Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να ενσαρκώσουν έναν νεαρό Τζέιμς Μποντ, ηλικίας 26 ετών, ο οποίος προσπαθεί να αποκτήσει την «άδειά του να σκοτώνει».