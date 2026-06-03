Η Warner Bros. κυκλοφόρησε ένα νέο, εξαιρετικά ανατριχιαστικό τρέιλερ για την ταινία «The End of Oak Street». Πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι Αν Χάθαγουεϊ και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, μαζί με τους ανερχόμενους Μέισι Στέλλα, Τζόρνταν Αλέξα Ντέιβις και Κρίστιαν Κόνβερι.

Η επίσημη περίληψη αναφέρει: «Όταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο αποκόπτει με τη βία την οδό Oak από το προαστιακό περιβάλλον της και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο, η οικογένεια Platt συνειδητοποιεί ότι η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ενότητά τους, καθώς πασχίζει να προσαρμοστεί σε ένα πλέον αφιλόξενο και ξένο τοπίο».

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Τζ. Τζ. Έιμπραμς, Χάνα Μινγκέλα, Τζον Κόεν, Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, Ματ Τζάκσον και Τόμι Χάρπερ. Τη μουσική συνθέτει ο πολυβραβευμένος Μάικλ Τζακίνο.

Σύμφωνα με το FirstShowing, η πρεμιέρα στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου.