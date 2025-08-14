Το Netflix παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας «Steve», με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy). Η νέα κινηματογραφική δουλειά βασίζεται στο μυθιστόρημα «Shy» του Μαξ Πόρτερ (Max Porter) και καταγράφει μια καθοριστική ημέρα στη ζωή του διευθυντή ενός οικοτροφείου, του Steve (Μέρφι), αλλά και των νεαρών μαθητών του. Η ιστορία διαδραματίζεται σε έναν κόσμο που μοιάζει να τους έχει αφήσει στην τύχη τους.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη, «καθώς ο Steve προσπαθεί να προστατεύσει την υπόληψη του σχολείου και να αποτρέψει το επικείμενο κλείσιμό του, βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπος με τους δικούς του ψυχικούς δαίμονες. Την ίδια ώρα, ο Shy (Tζέι Λικούργκο) —ένας ανήσυχος έφηβος παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και το αβέβαιο μέλλον— προσπαθεί να εναρμονίσει την ευαισθησία του με την τάση του για αυτοκαταστροφή και βία».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τιμ Μίλαντς (Tim Mielants), με τον οποίο ο Μέρφι είχε συνεργαστεί επιτυχημένα στις σειρές «Peaky Blinders» και «Small Things Like These». Το καστ συμπληρώνουν οι Τρέισι Ούλμαν (Tracey Ullman), Σίμπι Ατζικάβο (Simbi Ajikawo) και Έμιλι Γουάτσον (Emily Watson).

Η διαχρονική συνεργασία Μέρφι – Πόρτερ

Η ταινία «Steve» αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνεργασία του διακεκριμένου πρωταγωνιστή με τον συγγραφέα Μαξ Πόρτερ. Το 2019, ο Μέρφι είχε πρωταγωνιστήσει στη θεατρική προσαρμογή του βιβλίου του Πόρτερ «Grief Is the Thing With Feathers» (2015), ενώ ακολούθησε η δημιουργία της μικρού μήκους ταινίας «All of This Unreal Time» το 2021. Αυτή τη φορά, ο Πόρτερ έχει αναλάβει καθήκοντα σεναριογράφου και εκτελεστικού παραγωγού. Την παραγωγή του φιλμ μοιράζονται ο ίδιος ο Μέρφι μαζί με τους Άλαν Μολόνεϊ (Alan Moloney) και Τίνα Πάουλικ (Tina Pawlik).

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Steve» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety.