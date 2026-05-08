Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 22:00, το «Markos by Night» φέρνει ξανά στη σκηνή τον Μάρκο Σεφερλή για μια βραδιά που δεν ακολουθεί κανένα πρωτόκολλο. Στην επιθεώρηση «Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας», ο μετρ του αυτοσχεδιασμού παίρνει τα υλικά της καθημερινότητας και δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα ατάκας και ρυθμού, αποδεικνύοντας ότι η επιθεώρηση είναι θέμα σωστού timing και αστείρευτης ενέργειας.

Με αφοπλιστικούς διαλόγους και ευρηματικά σκετς, η παράσταση παρασύρει το κοινό σε έναν κόσμο όπου όλα επιτρέπονται και η οικειότητα εναλλάσσεται με την έκπληξη πριν προλάβει το κοινό να πάρει ανάσα.

Από τις τάσεις της εποχής και τα πρόσωπα που μονοπωλούν την επικαιρότητα, μέχρι τους χαρακτήρες της διπλανής πόρτας που όλοι αναγνωρίζουμε, ο Μάρκος Σεφερλής «μαγειρεύει» καταστάσεις που καίνε κάθε σοβαροφάνεια.

Τα γρήγορα αντανακλαστικά και η σατιρική ματιά του στήνουν μια γιορτή όπου το χιούμορ είναι το μοναδικό υλικό που χρειάζεται για να «δέσει» η παρέα του Σαββατόβραδου.

«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!

Πρωταγωνιστούν:

Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Χριστιάνα Καρνέζη, Νίκος Χατζηπαπάς

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA