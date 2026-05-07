Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» την Κυριακή 17 Μαΐου 2025 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2025, με τις εξής δράσεις για τους επισκέπτες:

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Την Κυριακή 17 Μαΐου το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 09:00 έως τις 20:00 με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και θα προσφέρει στους επισκέπτες του την παρουσίαση «Μουσείο Ακρόπολης: μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου». Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων, αφηγούνται μοναδικές στιγμές και μνήμες από την ιστορία του Μουσείου και των συλλογών του: Την κατασκευή του σύγχρονου κτιρίου, τη σύλληψη πίσω από το εκθεσιακό πρόγραμμά του, τη μεταφορά των εκθεμάτων από το παλιό μουσείο στο νέο, τις δράσεις της συντήρησης και τις λεπτομέρειες που κρύβει το στήσιμο των εκθεμάτων, τους ανθρώπους πίσω από τα έργα. Μία αναδρομή στον χρόνο που φωτίζει λεπτομέρειες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του Μουσείου. Το Μουσείο επανασυστήνεται ως ζωντανό κέλυφος της ιστορίας της Ακρόπολης, αλλά και ως διαρκής πρόσκληση σε συνάντηση και διάλογο ανθρώπων και πολιτισμών. Η παρουσίαση περιλαμβάνει περιήγηση μέσα στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου με αρχαιολόγο και συντηρητή και ψηφιακή προβολή στο εκπαιδευτικό κέντρο.

Πληροφορίες: Κυριακή 17/5, 10:00 και 13:00 στα ελληνικά. Διάρκεια 120 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση (οι κρατήσεις ξεκινούν την Δευτέρα 11/5, στις 10:00 στον σύνδεσμο https://events.theacropolismuseum.gr/) και προμήθεια εισιτηρίου από τα ταμεία του Μουσείου την ημέρα της παρουσίασης.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 09:00 έως τις 17:00 με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Αυτήν την ημέρα το Μουσείο θα συμμετάσχει για πρώτη φορά φέτος στο διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens, με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δευτέρου ορόφου με θέα την Αίθουσα των Αρχαϊκών Αγαλμάτων. Ο Μάνος Κιτσικόπουλος είναι ένας πολυδιάστατος πιανίστας με αφετηρία την κλασική μουσική και έντονη καλλιτεχνική ευελιξία σε διαφορετικά μουσικά είδη. Έχει τιμηθεί με τη διάκριση DipRAM και με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ απέσπασε το πρώτο βραβείο Grand Prix στον διεθνή διαγωνισμό Clamo στην Ισπανία. Συνεργάζεται με ορχήστρες όπως η Janáček Philharmonic και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και διδάσκει στο Ωδείο Αθηνών και στη θερινή Ακαδημία Sorbas στην Ανδαλουσία.

Για το Μουσείο Ακρόπολης, ο πολυδιάστατος πιανίστας επιλέγει ένα πρόγραμμα από αγαπημένα έργα του καθώς και δικές του μεταγραφές για σόλο πιάνο. Οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία -είτε κινούνται στον πρώτο όροφο του Μουσείου είτε στον δεύτερο- να ακούσουν αγαπημένα κομμάτια τανγκό του Πιατσόλα, νυχτερινά του Σοπέν, μινιατούρες του Σατί και τραγούδια άλλων γνωστών δημιουργών.

Πληροφορίες: Δευτέρα 18/5, 11:00, 12:00 και 13:00 Διάρκεια ρεσιτάλ 30 λεπτά.