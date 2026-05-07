Ο κεντρικός αμυντικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκλας Ζίλε, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν 2025-26, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Ο πρώην διεθνής της Εθνική Γερμανίας και άλλοτε παίκτης της Μπάγερν Μονάχου εξήγησε πως οι σοβαροί τραυματισμοί αποτέλεσαν τον βασικό λόγο της απόφασής του. Στην καριέρα του αντιμετώπισε δύο ρήξεις χιαστών και συνολικά έχασε 133 αγώνες σε συλλόγους και εθνική ομάδα.

Παρά το υψηλό του επίπεδο, τα συνεχή προβλήματα τραυματισμών δεν του επέτρεψαν να έχει τη διάρκεια που θα ήθελε στο κορυφαίο επίπεδο ποδοσφαίρου.

Ο Ζίλε τη φετινή σεζόν με τη Ντόρτμουντ, αγωνίστηκε μόλις σε 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, όντας πολύ επιβαρυμένος από τους τραυματισμούς.

