Ο κεντρικός αμυντικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκλας Ζίλε, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν 2025-26, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Ο πρώην διεθνής της Εθνική Γερμανίας και άλλοτε παίκτης της Μπάγερν Μονάχου εξήγησε πως οι σοβαροί τραυματισμοί αποτέλεσαν τον βασικό λόγο της απόφασής του. Στην καριέρα του αντιμετώπισε δύο ρήξεις χιαστών και συνολικά έχασε 133 αγώνες σε συλλόγους και εθνική ομάδα.

Παρά το υψηλό του επίπεδο, τα συνεχή προβλήματα τραυματισμών δεν του επέτρεψαν να έχει τη διάρκεια που θα ήθελε στο κορυφαίο επίπεδο ποδοσφαίρου.

Borussia Dortmund centre-back Niklas Sule has announced that he will retire from football at the end of the 2025-26 campaign at the age of 30. The former Germany and Bayern Munich defender said that injuries were the primary factor in his decision to step away from the sport.… pic.twitter.com/1Ndibbg8sN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 7, 2026

Ο Ζίλε τη φετινή σεζόν με τη Ντόρτμουντ, αγωνίστηκε μόλις σε 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, όντας πολύ επιβαρυμένος από τους τραυματισμούς.