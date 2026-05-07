Ηράκλειο και Κρήτη βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαίτησαν τον 21χρονο που δολοφονήθηκε από 54χρονο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις Αρχές για ενδεχόμενο κύκλο βεντέτας.

Βουβός πόνος και ανείπωτη θλίψη σκεπάζουν τον Χώνο Μυλοπόταμου. Στον τόπο καταγωγής του 21ετων Νικηστρατου Γεμιστου οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοι τον αποχαιρέτησαν μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η κηδεία τελέστηκε στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου. Η οικογένεια του θύματος είχε ζητήσει από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», ανέφεραν σύμφωνα με το creta24.

Η έκκληση της αδελφής του 21χρονου

Η οικογένεια του Νικήτα απηύθυνε θερμή παράκληση σε όσους παρευρεθούν στην κηδεία να φορέσουν λευκά ρούχα αντί για μαύρα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε η αδελφή του σε συγκινητική ανάρτηση.

Πολλοί πήγαν στην εκκλησία φορώντας λευκά ρούχα, ακολουθώντας την επιθυμία της οικογένειας.

Ραγίζει καρδιές η αδερφή του: «Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου… θα σε ντύσουμε γαμπρό»

Η νεκροφόρα ξεκίνησε από το σπίτι της οικογένειας στην Αμμουδάρα, με δεκάδες αυτοκίνητα συγγενών και φίλων να ακολουθούν πίσω της. Πέρασε έξω από το σπιτι της οικοφενειας εδώ στο χωριό και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Ιερό Ναό.

Ράγισαν καρδιές τα λόγια της αδελφής του, η οποία λίγες ώρες πριν είχε αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της αδελφό με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου… θα σε ντύσουμε γαμπρό».

Ένταση με την αστυνομία στο χωριό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή υπό τον φόβο επεισοδίων, προκαλώντας αντιδράσεις από συγγενείς του 21χρονου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, επικράτησε ένταση όταν συγγενείς του Νικήτα ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό.

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», φέρονται να είπαν συγγενείς, σύμφωνα με το neakriti.gr. Τελικά, οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και αποχώρησαν από το χωριό.

Νωρίτερα το μεσημέρι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο του patris στο οποίο η αδερφή του 21χρονου φαίνεται σε κακή ψυχολογική καυτάσταση να διώχνει τους αστυνομικούς.

Μητροπολίτης Ρεθύμνης: «Να μη ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός»

Συγκλονισμένος ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος απηύθυνε δραματική έκκληση κατά τη διάρκεια του επικήδειου για τον 21χρονο που δολοφονήθηκε στην Κρήτη.

«Να βάλουμε ένα stop σε κάθε τι που έρχεται να μαυρίσει τη ζωή μας… Μπορούμε να μην ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανέναν λόγο;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκτέλεση ανήμερα των γενεθλίων του

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Ο 54χρονος φέρεται να έστησε ενέδρα στον 21χρονο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 5 Μαΐου. Το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της δολοφονίας προκαλεί αποτροπιασμό, ενώ στα πλάνα που δημοσίευσε το CNN Greece ακούγονται οι πυροβολισμοί που του στέρησαν τη ζωή.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου 2023»

Στην απολογία του, ο δράστης φέρεται να δήλωσε: «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», ημερομηνία κατά την οποία σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως υποστήριξε, η απώλεια του παιδιού του και η καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης τον οδήγησαν σε οργή.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Φόβοι για βεντέτα – Έκκληση για ηρεμία

Η τοπική κοινωνία εκφράζει φόβους για πιθανή βεντέτα μετά το έγκλημα. Ο δικηγόρος του δράστη απηύθυνε έκκληση για «κοινωνική ηρεμία», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τραγωδία για όλες τις πλευρές και ότι η υπεράσπιση αναμένει την επίσημη άσκηση της ποινικής δίωξης.

Όπως σημείωσε, «όλοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ η σκέψη όλων βρίσκεται στην οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα». Ο δικηγόρος χαρακτήρισε την πράξη του εντολέα του «πολλαπλώς κατακριτέα» και «καταδικαστέα».

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων. Στόχος είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή νέας έντασης, καθώς η οικογένεια του θύματος είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν από τον φερόμενο ως δράστη.

Ο δράστης και οι κατηγορίες

Ο 54χρονος κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες. Η Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η 56χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία βρισκόταν παρούσα τη στιγμή της επίθεσης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με την προανάκριση, το στυγερό έγκλημα φαίνεται να ήταν πράξη αντεκδίκησης. Ο 54χρονος θεωρούσε τον 21χρονο υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του.

Μεταξύ των δύο οικογενειών υπήρχε μακρά δικαστική διαμάχη με εκατέρωθεν μηνύσεις και περιοριστικούς όρους, που δεν στάθηκαν ικανοί να αποτρέψουν το μοιραίο. Το Cretalive.gr αποκάλυψε ότι ο 54χρονος, αφού άδειασε το περίστροφό του πυροβολώντας έξι φορές, πλησίασε και κλώτσησε τον νεαρό που κείτονταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Ήταν χαρακτηριστική η κίνηση που συνέχιζε να πατάει τη σκανδάλη ενώ το όπλο δεν είχε πλέον σφαίρες. Μετά, πλησίασε και του κατάφερε δύο κλωτσιές στον κορμό. Αφού έγιναν αυτά, τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του».