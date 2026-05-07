Εμμεση επίθεση κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα έκανε ο Κώστας Καραμανλής κατά τη χθεσινή ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ενωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων στην Παλλήνη, παρόντος και του νέου αρμόδιου υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά. Κύριο σημείο της κριτικής του ήταν οι έμμεσες αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση» των κοινοτικών ενισχύσεων, όπως και μη παραγωγική κατανομή τους. Στηλίτευσε την αδράνεια του κρατικού μηχανισμού απέναντι στις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, όπως και την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει τους αγρότες από το ενεργειακό κόστος και την εγκατάλειψη της επαρχίας. Εκτός των αγροτικών, δεν πέρασε ασχολίαστη η άκρως πολιτική κατακλείδα του: «Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος».

Αίτημα για Τζαβέλλα

Αν και η κυβέρνηση διακηρύσσει το τέλος της υπόθεσης των υποκλοπών, η αντιπολίτευση δεν θα αφήσει το θέμα Τζαβέλλα να πέσει κάτω. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε επιτακτικά να κληθεί σε ακρόαση ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, επικαλούμενη την αρμοδιότητα της επιτροπής να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για τον σκοπό αυτόν άρχισε μπαράζ τηλεφωνημάτων μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ώστε να κατατεθεί κοινό αίτημα προς τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα με τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών. Οι οποίες θα βρεθούν, φυσικά, αν και ο χρόνος πιέζει τους βουλευτές που προτιμούν να κληθεί πριν από τη λήξη της θητείας του στο ανώτατο δικαστήριο. Σας έχω γράψει από καιρό πού συνήθως καταλήγουν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών: Στο καλάθι των αζήτητων του Μπούρα. Με προηγούμενα αιτήματα που αφορούσαν τις υποκλοπές δεν ασχολήθηκε ούτε για να τα απορρίψει…

Τριγμοί και σιωπές στον ΔΣΑ

Το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητούσε την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει προκαλέσει παρασκηνιακές τριβές και ερωτηματικά. Η στάση του νέου προέδρου του Συλλόγου Ανδρέα Κουτσόλαμπρου να μην υπερψηφίσει το αίτημα παραίτησης συζητείται έντονα. Το παράδοξο είναι ότι σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι της παράταξής του (πλην του προερχόμενου από την Αριστερά Θεόδωρου Μαντά, που απουσίαζε) το ψήφισαν. Ηταν προσωπική επιλογή του νέου προέδρου; Αγνωστο, πάντως στο Μαξίμου εκτιμήθηκε δεόντως η διαφωνία ως λεπτομέρεια αξιοποιήσιμη. Εντύπωση προκάλεσε δε ότι ο προκάτοχός του (και άτυπος μέντορας) Δημήτρης Βερβεσός τηρεί σιγήν ιχθύος για την ψηφοφορία εκείνη.

Πρεμιέρα Καρυστιανού

Για τις 21 Μαΐου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, λέγεται ότι προγραμματίζεται η πρεμιέρα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, εφόσον «κλειδώσει» εγκαίρως ο κατάλληλος χώρος για να στεγάσει την εναρκτήρια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο είναι να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του «κινήματος» (όπως το χαρακτηρίζουν) καθώς και κάποιες χιλιάδες υπογραφές υποστηρικτών. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία αφού η Βόρεια Ελλάδα είναι, γεωγραφικά, η μεγαλύτερη «δεξαμενή» δυνητικών ψηφοφόρων της Καρυστιανού. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, πάντως, θα βρίσκονται στην Αθήνα.

O Φάμελλος για το κράτος δικαίου

Επίσκεψη σε σωφρονιστικά καταστήματα πραγματοποίησαν δύο ευρωβουλευτές μέλη της επιτροπής LIBE, οι Εστρέλα Γκαλάν και Φερνάντο Μπαρένα, συνοδευόμενοι από τον Κώστα Αρβανίτη. Και από ό,τι μου έλεγαν, θα μεταφέρουν, δυστυχώς, στην επιτροπή τους τις χειρότερες εντυπώσεις, όπως έχουν κάνει και όλα τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα. Στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος εστίασε στην εκτίμηση ότι η κυβέρνηση υπονομεύει τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Συζήτησαν το θέμα των υποκλοπών, την αδιαφάνεια στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, τις επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα ζητήματα ελευθερίας του Τύπου και ανεξαρτησίας των δικαστών.

Ηλεκτρική καρέκλα

Το νέο περιστατικό βίας σε φυλακή, με τη φονική συμπλοκή και θύματα δύο κρατούμενους στη Νιγρίτα έφερε ξανά στο προσκήνιο το αδιαχώρητο που επικρατεί στα σωφρονιστικά καταστήματα κι έβαλε ξανά στο μάτι του κυκλώνα τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Και, αναπόφευκτα, τον σημερινό επικεφαλής της Αρίστο Περρή, τον πέμπτο γενικό γραμματέα τα τελευταία επτά χρόνια. Μόνο από τη συχνότητα των αλλαγών καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για «ηλεκτρική καρέκλα». Και δεν θα εκπλαγώ αν ξαναγίνει αλλαγή, σιωπηλά, όπως συνηθίζει να κάνει τις αλλαγές ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.