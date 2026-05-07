Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στις 12:30, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παρακολούθηση με κάμερες πιθανού νέου στόχου τους) τον Ιούλιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μοσχούρης – γνωστός ως «Θαμνάκιας» είχε δολοφονηθεί στις 25 Απριλίου του 2025 έξω από ιδιωτική κλινική, όπου βρισκόταν για αισθητική θεραπεία. Οι δράστες εξαπέλυσαν πυρά με καλάσνικοφ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Ο Μοσχούρης είχε απασχολήσει επανειλημμένα το τμήμα εκβιαστών, ενώ στο παρελθόν είχε δεχθεί και άλλη δολοφονική επίθεση. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες διέφυγαν, ενώ λίγο αργότερα η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φλεγόμενο ΙΧ στο Πάτημα Χαλανδρίου. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες είχαν κλέψει το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.

Όσον αφορά στην έκρηξη σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024, είχε σημειωθεί ξημερώματα, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στην είσοδο και την τζαμαρία της επιχείρησης καθώς και σε δύο οχήματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι.

Ειδικότερα, λίγο πριν την έκρηξη, δύο άτομα που επέβαιναν σε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού σταμάτησαν έξω από την έκθεση και ο συνεπιβάτης κατέβηκε από την μηχανή και τοποθέτησε στην είσοδο μια τσάντα, που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Στη συνέχεια διέφυγαν. Στο σημείο της έκρηξης άνοιξε κρατήρας διαστάσεων 12×30 εκατοστών.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μοσχούρης

Το προσωνύμιο «Θαμνάκιας» προέκυψε από φήμες στον υπόκοσμο ότι αναλάμβανε «συμβόλαια» και κρυβόταν πίσω από θάμνους για να τα εκτελέσει. Αν και η φήμη δεν τεκμηριώθηκε ποτέ νομικά, το όνομά του είχε επανειλημμένα εμπλακεί σε σοβαρές υποθέσεις.

Η ζωή του σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες διώξεις: απόπειρες ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς, εκβιασμούς, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα του «παραδοσιακού» οργανωμένου εγκλήματος, με «ζώνες επιρροής» σε περιοχές όπως το Γκάζι, το Κολωνάκι, η Κηφισιά και η Γλυφάδα, όπου φέρεται να εισέπραττε χρήματα από νυχτερινά κέντρα.

Το 2015 φέρεται να ηγείτο μίας από τις τρεις εκβιαστικές συμμορίες που πίεζαν ιδιοκτήτες 170 καταστημάτων. Οι άλλες δύο ήταν οι «street fighters» με αρχηγό τον «Τσάκι Τσαν», και η «Ομάδα της Ferrari» από το Αγρίνιο.

Η «ομάδα Θαμνάκια» είχε βίαια χαρακτηριστικά και εμφανιζόταν να νοικιάζεται ακόμη και για «παρεμβάσεις» σε φοιτητικές εκλογές ή συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργάνων. Ενδεικτικά, μέλος της ομάδας είχε σπάσει με σφυρί το δάκτυλο ιδιοκτήτη καταστήματος, ενώ σε άλλη περίπτωση, οικογένεια ολόκληρη χρειάστηκε νοσηλεία τριών μηνών μετά από επίθεση.