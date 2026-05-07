Η Αστυνομία εξιχνίασε απόπειρα ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 27 Απριλίου 2026 στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, ένας 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο ομοεθνείς του, ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Απριλίου, όταν 28χρονος υπήκοος Τουρκίας δέχθηκε πυροβολισμό από άγνωστους δράστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον δεξί μηρό και να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Η πορεία των ερευνών

Στο πλαίσιο της έρευνας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών δραστών. Από την αξιολόγηση των ευρημάτων και των προανακριτικών δεδομένων διακριβώθηκε η εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Όπως προέκυψε, ο 24χρονος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, ενώ οι δύο συνεργοί του το χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές. Το βράδυ της 5ης Μαΐου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον 34χρονο και τον 25χρονο ομοεθνή του, καθώς τα στοιχεία του πρώτου είχαν καταχωρηθεί σε ειδικό σύστημα ελέγχου.

Κατασχέσεις και κατηγορίες

Κατά την έρευνα στην οικία των συλληφθέντων, εντοπίστηκε αμάνικο μπουφάν που προσομοίαζε με εκείνο που φορούσε ο 34χρονος την ημέρα του πυροβολισμού, καθώς και πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, με λάμα 9 εκατοστά. Ο 34χρονος συνελήφθη βάσει του εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Επιπλέον, τόσο ο ίδιος όσο και ο 25χρονος κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ για τον δεύτερο κινείται και διαδικασία διοικητικής απέλασης.

Σημειώνεται ότι ο 24χρονος και ο 35χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα όπως αρπαγή, εκβίαση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.