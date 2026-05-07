Με μια ανακοίνωση της ομάδας, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet παίρνει θέση για τα όσα διαδραματίστηκαν στον πρόσφατο ευρωπαϊκό ημιτελικό ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν, κάνοντας έναν άμεσο και καυστικό παραλληλισμό με την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Οι «βυσσινί», με αφορμή μια αμφισβητούμενη φάση για πέναλτι που δεν δόθηκε στο κορυφαίο επίπεδο, εξαπολύουν επίθεση κατά της διαιτησίας του περασμένου αγώνα τους στις Σέρρες, κάνοντας λόγο για δύο διαφορετικά μέτρα και σταθμά και για μια «μοναδικότητα» του ελληνικού ποδοσφαίρου που μόνο περηφάνια δεν προκαλεί.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν, που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι εχθές στον ευρωπαϊκό ημιτελικό, συνέβαινε στις Σέρρες στον αγώνα Πανσερραικού-ΑΕΛ Novibet το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειχνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές.

Μία γιατί κατά την άποψη του θα ήταν πέναλτυ και άλλη μία από την αγανάκτηση του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση…! Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, για όσους δεν το έχουν καταλάβει.

Καθυστερήσεις όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτυ γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλουμε τους θεσμούς, να αξιολογήσει εάν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και εάν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμη στην Ελλάδα».