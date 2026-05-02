Η ΑΕΛ Novibet εξέδωσε ανακοίνωση με έντονο ύφος μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, με αφορμή το πέναλτι που καταλογίστηκε στις καθυστερήσεις.
Οι Θεσσαλοί εκφράζουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά, στρέφοντας τα «πυρά» τους τόσο προς τον ίδιο τον ρέφερι από την Πέλλα όσο και προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:
«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.
Ουδείς αισχύνεται;
Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.
Συγχαρητήρια!
Αποστολή εξετελέσθη».