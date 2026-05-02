Απρόοπτη εξέλιξη σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπανταλόνα με την Ουνικάχα Μάλαγα για τη Liga Endesa, καθώς το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 53-33 όταν αποφασίστηκε η διακοπή, καθώς παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του γηπέδου, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθούν εγκαίρως.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν τον ημιτελικό του Basketball Champions League, όπου η Ουνικάχα Μάλαγα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (07/05), γεγονός που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στην προετοιμασία των δύο ομάδων.