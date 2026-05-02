Τα sedan είναι « απροσδόκητα», σχολίασε ο Tiago Castro, επικεφαλής μάρκετινγκ και πωλήσεων της Nissan στις ΗΠΑ. «Είναι μια ευκαιρία να συνδεθούμε ξανά με τις ρίζες της μάρκας». Αναμφίβολα, η κληρονομιά παίζει ρόλο και εδώ, ως εργαλείο μάρκετινγκ. Αυτή είναι μια φωνή από τις πολλές των εταιρειών που επιθυμούν να επαναφέρουν μια κατηγορία μοντέλων που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο πριν 30 -40 χρόνια.

«Πολλοί αγοραστές ζητούν sedan», δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού της Stellantis, Ralph Gilles . «Οι νέοι σχεδιαστές θέλουν hatchback όπως το GTI της δεκαετίας του 1980. Θέλουν ένα προσωπικό αυτοκίνητο που να είναι διασκεδαστικό στην οδήγηση και εύκολο στο παρκάρισμα. Μας κάνει να επανεξετάσουμε διαφορετικούς παράγοντες μορφής».

Η στροφή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική σχεδόν όλων των μεγάλων κατασκευαστών τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας μια πιο ισορροπημένη αγορά μεταξύ SUV και παραδοσιακών αυτοκινήτων.

Οι επόμενες κινήσεις των εταιρειών θα φανερώσουν αν τα σεντάν θα επιστρέψουν ή θα παραμείνουν μια εναλλακτική επιλογή των αγοραστών.