Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Αλαβές, με πρωταγωνιστή τον Ερνέστο Βαλβέρδε.
Ο έμπειρος τεχνικός έφτασε τα 500 επίσημα παιχνίδια στον πάγκο και οι παίκτες του φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια όμορφη έκπληξη στα αποδυτήρια. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με νερομπαλόνια και έντονους εορτασμούς, ο Ινιάκι Γουίλιαμς παρέδωσε στον Βαλβέρδε και στον βοηθό του μια αναμνηστική φανέλα για να τιμήσει το επίτευγμά του.
Η στιγμή ξεχώρισε όχι μόνο για τον εορτασμό, αλλά και για την αντίδραση του Βαλβέρδε, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και συγκινημένος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα Κυριακή και Δευτέρα
- Λαμία: 13χρονη έπεσε θύμα επίθεσης από συνομήλικές της που την χτυπούσαν και την τραβούσαν από τα μαλλιά
- LaLiga: Με νίκη γιόρτασε ο Βαλβέρδε τους 500 αγώνες στους πάγκους, «αγκαλιά» με τον τίτλο η Μπαρτσελόνα