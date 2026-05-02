Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Αλαβές, με πρωταγωνιστή τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο έμπειρος τεχνικός έφτασε τα 500 επίσημα παιχνίδια στον πάγκο και οι παίκτες του φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια όμορφη έκπληξη στα αποδυτήρια. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με νερομπαλόνια και έντονους εορτασμούς, ο Ινιάκι Γουίλιαμς παρέδωσε στον Βαλβέρδε και στον βοηθό του μια αναμνηστική φανέλα για να τιμήσει το επίτευγμά του.

Η στιγμή ξεχώρισε όχι μόνο για τον εορτασμό, αλλά και για την αντίδραση του Βαλβέρδε, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και συγκινημένος.