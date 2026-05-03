Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα του Σαββάτου (02.05.2026) στη Λαμία ένα επεισόδιο βίας, όταν τρεις ανήλικες επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 13χρονη μαθήτρια στην πλατεία Πάρκου, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, γύρω στις 19:30, τρεις φίλες της 13χρονης αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της, προκειμένου να κάνουν βόλτα στο κέντρο της Λαμίας. Η βόλτα, ωστόσο, εξελίχθηκε σε επεισόδιο που προκάλεσε σοκ στους περαστικούς.

Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα του κοριτσιού, στην αρχή της οδού Ρήγα Φεραίου, η 13χρονη δέχθηκε επίθεση από τρεις επίσης ανήλικες. Η μία από αυτές φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά, να την έριξε στο οδόστρωμα και να τη χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Η μητέρα, έντρομη από το περιστατικό, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στη συνέχεια μετέφερε την κόρη της στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των τριών δραστριών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισαν και προσήγαγαν τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.