Παρνασσός, ορεινή Κορινθία, Σέλι, Νυμφαίο, Σέρρες, αλλά και Πάρνηθα. Ο καιρός… τρελάθηκε και η χώρα ντύθηκε στα λευκά Μάη μήνα.

Το σκηνικό του καιρού άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες και θυμίζει πλέον χειμώνα, με πυκνές χιονοπτώσεις να καταγράφονται από την Πελοπόννησο ως τη βόρεια Ελλάδα.

Στον Παρνασσό, το χιόνι έφτασε τους πέντε πόντους, ενώ οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες στην περιοχή.

Όσοι επέλεξαν την ορεινή Κορινθία για το τριήμερο, αντί για μαγιάτικο στεφάνι έκαναν χιονάνθρωπους και έπαιξαν χιονοπόλεμο. Μπουφάν, σκούφοι και γάντια επιστρατεύτηκαν μία ανάσα από το καλοκαίρι για τα παιχνίδια στο χιόνι.

Οι ταξιδιώτες αντί για τις παραλίες, βρέθηκαν στα χιονοδρομικά.

Τα βουνά των Σερρών καλύφθηκαν επίσης από χιόνι. Χιονόπτωση είχαμε και στην Πάρνηθα όπου το θερμόμετρο έδειχνε μόλις 1 βαθμό άνω του μηδενός.

Στο Σέλι στην Ημαθία το τοπίο θύμιζε περισσότερο Χριστούγεννα πάρα αρχές Μαΐου, καθώς χιονίζει από χθες το βράδυ. Ο υδράργυρος έκανε «βουτιά» πέφτοντας κάτω από το 0 στη βόρεια Ελλάδα, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 30 ετών.

Στο Σέλι το θερμόμετρο έδειξε -4, στο Λαϊλιά Σερρών -3 βαθμούς, -1 στην Φλώρινα και το Νευροκόπι και 2 βαθμούς στην Κοζάνη.

Οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά δίκτυα, όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες, με χιόνι και παγετό.