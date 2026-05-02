Σε ένα παιχνίδι που είχε τεράστια βαθμολογική σημασία για τη «μάχη» της τετράδας στη Bundesliga, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε μια εμφατική νίκη απέναντι στη Λειψία, επικρατώντας με 4-1 και ανακατεύοντας για τα καλά την κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ασπιρίνες» ήταν εντυπωσιακές, με τον Πάτρικ Σικ να κάνει χατ τρικ και να οδηγεί την ομάδα του σε μια νίκη-χρυσάφι, που τις διατηρεί ζωντανές στο κυνήγι της εξόδου στο Champions League.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Λεβερκούζεν έφτασε τους 58 βαθμούς και ισοβαθμεί με Χόφενχαϊμ και Στουτγκάρδη στις θέσεις 4-6, έχοντας όμως καλύτερη διαφορά τερμάτων και πλεονέκτημα στη «μάχη» για την τετράδα. Από την άλλη, η Λειψία παραμένει τρίτη με 62 βαθμούς και βρίσκεται πολύ κοντά στην εξασφάλιση εισιτηρίου για το επόμενο Champions League.

O αγώνας

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο 25’, όταν μετά από υποδειγματική αντεπίθεση, ο Τέγια έστρωσε στον Πάτρικ Σικ, ο οποίος πλάσαρε σωστά και άνοιξε το σκορ.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, η Λεβερκούζεν «χτύπησε» ξανά. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Άλεξ Γκαρσία έκανε το γέμισμα από τα δεξιά και ο Τέγια με άψογο πλασέ στην κίνηση έκανε το 2-0, βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν άλλαξε. Στο 76’, ο Μάζα βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Σικ και ο επιθετικός της Λεβερκούζεν πέτυχε το 3-0, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Η Λειψία μείωσε στο 80’ με εντυπωσιακή κεφαλιά του Μπαουμγκάρτνερ, μετά από σέντρα του Γκρούντα, όμως η απάντηση ήταν άμεση και… οριστική.

Στο 89’, ο Σικ ολοκλήρωσε το χατ τρικ του με γκολ έπειτα από ασίστ του Γκριμάλντο, «σφραγίζοντας» μια σπουδαία νίκη για τη Λεβερκούζεν με 4-1 και υπογράφοντας μια εμφάνιση που έγειρε τη «μάχη» της τετράδας υπέρ της ομάδας του.

