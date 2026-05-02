Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του πρόβας στη σκηνή της Eurovision 2026, ο Akylas δημοσίευσε τα πρώτα στιγμιότυπα με την ελληνική αποστολή στη Βιέννη.

Η δεύτερη πρόβα του Αkyla, με τις τυχόν διορθώσεις του Φωκά Ευαγγελινού, θα γίνει στις 6 Μαΐου και από εκεί θα προκύψουν 30” τα οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αγωνίζεται στην 4η θέση του πρώτου ημιτελικού που γίνεται 12 Μαΐου.

Τα προγνωστικά

Αλλωστε, τα προγνωστικά είναι με το μέρος μας! Μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα φιγουράρει ψηλά στις λίστες των στοιχηματικών και μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Ο Ak;ylas είχε μία σχετικά σταθερή πορεία στις στοιχηματικές εταιρείες από την πρώτη στιγμή, τα τελευταία 24ωρα όμως ανεβαίνει επικίνδυνα με το «Ferto». Ετσι, ενώ βρισκόταν στην τέταρτη θέση, πλέον έχει ανέβει στη δεύτερη.