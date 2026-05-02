Μπορεί να μας λέει ότι δεν θα… χορτάσει, αλλά ο Akylas έχει δεχθεί τόση αγάπη και αποδοχή τους τελευταίους μήνες που μόνο «πεινασμένος» δεν είναι.

Akyla… FERTO

Αυτή η αγάπη φάνηκε από την πρώτη στιγμή στην άφιξή του στη Βιέννη, όπου η υποδοχή ήταν θερμή, με χαμόγελα, φωνές και ενθουσιασμό, σε ένα κλίμα που έμοιαζε ήδη με γιορτή.

Ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός της Ευρώπης πλησιάζει και ο Akylas ετοιμάζεται να το φέρει. Η πορεία της ελληνικής συμμετοχής έχει φέρει ενθουσιασμό.

Οι πρώτες πρόβες ολοκληρώθηκαν.

Η φετινή διαδρομή δεν είναι τυχαία. Από εμφανίσεις σε διεθνείς σκηνές, μέχρι τις ξεχωριστές στιγμές με τον κόσμο και τους fans, ο Akylas έχτισε βήμα βήμα τη δική του στιγμή. Έγινε trend, έγινε παιχνίδι, έγινε στιγμή και κυρίως έγινε αγάπη. Με χιούμορ, ενέργεια και αυθεντικότητα κερδίζει όσους τον συναντούν, εντός και εκτός σκηνής.

Στο πλευρό του, το μεγαλύτερό του γούρι: η μητέρα του, πάντα εκεί σε κάθε βήμα.

Το momentum έχει χτιστεί και όλα δείχνουν πως η φετινή συμμετοχή θα μείνει αξέχαστη.

Μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην σκηνή. Σε μία σκηνή ωστόσο που φέτος θα είναι φτωχότερη αφού μία σειρά χωρών μποϊκοτάρουν την Eurovision λόγω Ισραήλ.

Η Ελλάδα όμως με μία φωνή τραγουδάει: Akyla… FERTO.