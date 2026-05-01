Ένα τεχνικό λάθος της EBU στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους της Eurovision, καθώς για λίγη ώρα διέρρευσαν πληροφορίες που προορίζονταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση της διοργάνωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου, όταν διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι έλαβαν κατά λάθος email με στοιχεία πρόσβασης για το λεγόμενο «Backstage app». Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται μόνο από τις αποστολές και την παραγωγή, καθώς περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις πρόβες, το στήσιμο της σκηνής και τον συντονισμό των backstage πλάνων.

Για μικρό χρονικό διάστημα, υλικό που θεωρείται άκρως εμπιστευτικό βρέθηκε στα χέρια ανθρώπων των media, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους διοργανωτές της EBU.

Η άμεση αντίδραση της EBU

Η EBU αντέδρασε άμεσα, αποστέλλοντας δεύτερο, επείγον email, προκειμένου να διορθώσει το σφάλμα. Στην ανακοίνωση διευκρίνιζε ότι η πρόσβαση δόθηκε εκ παραδρομής και ότι η πλατφόρμα δεν προορίζεται για δημοσιογράφους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η έκκληση που περιλαμβανόταν στο μήνυμα, καθώς ζητούσε από τους παραλήπτες να μην δημοσιοποιήσουν κανένα στοιχείο. «Σας ζητάμε ευγενικά να μην μοιραστείτε τίποτα δημόσια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων.

Στη Eurovision, οι λεπτομέρειες γύρω από τις εμφανίσεις κάθε χώρας τηρούνται υπό άκρα μυστικότητα μέχρι την τελευταία στιγμή, ώστε να διατηρείται το στοιχείο της έκπληξης. Παρότι η πρόσβαση στην εφαρμογή αφαιρέθηκε γρήγορα, παραμένει το ερώτημα: πρόλαβε να διαρρεύσει κάτι;

Η ανησυχία για πιθανές αποκαλύψεις είναι ήδη έντονη, με πολλούς να αναρωτιούνται αν θα τηρηθεί η άτυπη «συμφωνία σιωπής» ή αν θα υπάρξουν διαρροές πριν καν ξεκινήσουν οι πρόβες.

Η ελληνική αποστολή σε ρυθμούς Eurovision

Την ίδια ώρα, η ελληνική αποστολή έχει μπει δυναμικά στη διαδικασία προετοιμασίας. Ο Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι «Ferto», αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής για τη Βιέννη, συνοδευόμενος από την ομάδα του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη, γεγονός που αυξάνει την προσμονή του κοινού και ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας.