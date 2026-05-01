Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεβαίνει επικίνδυνα, μετά την απόφαση των Βρυξελλών να συμπεριλάβουν κινεζικές εταιρείες στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το Πεκίνο αντέδρασε έντονα, προειδοποιώντας ότι αν δεν αρθούν τα μέτρα, «θα υπάρξουν αντίποινα».

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εξέφρασε «έντονη δυσαρέσκεια» για την απόφαση της Ευρώπης, τονίζοντας ότι θα προστατεύσει «αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα» των κινεζικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις πλήττουν τη διμερή εμπιστοσύνη και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα συνεργασίας που είχαν οικοδομήσει οι δύο πλευρές τα προηγούμενα χρόνια.

Η αντίδραση της Κίνας αφορά κυρίως την ένταξη εταιρειών της – συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων από το Χονγκ Κονγκ – στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, το οποίο στοχεύει στην αποτροπή της παράκαμψης των μέτρων κατά της Ρωσίας. Οι ευρωπαϊκές αρχές κατηγορούν τις συγκεκριμένες εταιρείες ότι παρέχουν προϊόντα «διπλής χρήσης», τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, συμβάλλοντας έμμεσα στην ενίσχυση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Το πακέτο δεν περιορίζεται μόνο στην Κίνα. Περιλαμβάνει περισσότερες από 20 εταιρείες από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και η Λευκορωσία, οι οποίες φέρονται να συμμετέχουν σε δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μέτρα δεν στρέφονται κατά της Κίνας ως κράτους, αλλά κατά συγκεκριμένων εταιρειών που εμπλέκονται σε παραβιάσεις του καθεστώτος κυρώσεων. Βασικός στόχος, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, είναι να αποτραπεί η ενίσχυση της Ρωσίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ήδη επιβληθέντων περιορισμών

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η κρίση αναδεικνύει τις βαθύτερες εντάσεις στις σχέσεις ΕΕ–Κίνας. Το εμπορικό ισοζύγιο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τριβής: το έλλειμμα της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα ξεπερνά τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που ενισχύει τις πιέσεις για πιο αυστηρή εμπορική πολιτική από την πλευρά των Βρυξελλών.

Η απειλή αντιποίνων από το Πεκίνο δεν είναι αμελητέα. Η Κίνα έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει εμπορικά και οικονομικά εργαλεία ως μέσο πίεσης, είτε μέσω περιορισμών σε ευρωπαϊκές εξαγωγές είτε μέσω στοχευμένων μέτρων κατά συγκεκριμένων εταιρειών ή κλάδων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Από τη μία, η Ευρώπη επιδιώκει να διατηρήσει τη σκληρή της γραμμή απέναντι στη Ρωσία και σε όσους τη στηρίζουν. Από την άλλη, η Κίνα επιδιώκει να προστατεύσει τα συμφέροντά της και να αποτρέψει τη δημιουργία προηγούμενου που θα μπορούσε να πλήξει τη διεθνή παρουσία των επιχειρήσεών της.

Σε αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό, η ισορροπία είναι εύθραυστη. Και το βασικό ερώτημα παραμένει: θα επικρατήσει η λογική του διαλόγου ή θα οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια νέα φάση οικονομικής αντιπαράθεσης με απρόβλεπτες συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο;