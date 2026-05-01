Ουκρανικά drones έπληξαν για τέταρτη φορά μέσα σε 16 ημέρες το ρωσικό λιμάνι στο Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας σήμερα Πρωτομαγιά, προκαλώντας νέα περιβαλλοντική κρίση με τοξικά σύννεφα μαύρου καπνού και διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέφερε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν εκ νέου το λιμάνι και το διυλιστήριο που καθιστούν το Τουάπσε σημαντικό κόμβο για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το νέο πλήγμα στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν δεχθεί επίθεση και τυλιχθεί στις φλόγες τουλάχιστον δύο φορές από τις 16 Απριλίου, διακόπτοντας την παραγωγή.

Τοπικοί Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο λιμάνι.

The Permnefteorgsintez Oil Refinery in Perm Krai came under attack from Ukrainian drones for the second day in a row, resulting in the fire increasing in size. Yesterday, the AVT-4 oil processing unit was hit, resulting in damage to the neighbouring atmospheric rectification… pic.twitter.com/t5wq7RhueV — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) May 1, 2026

Πετρελαιοκηλίδες και καταστροφή στις ακτές

Οι επιθέσεις έχουν δημιουργήσει πυκνά μαύρα σύννεφα πάνω από την πόλη και έχουν προκαλέσει πετρελαιοκηλίδες κατά μήκος της ακτογραμμής, καταστρέφοντας τις παραλίες του δημοφιλούς θερέτρου. Πρόκειται για μέρος της στρατηγικής που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποσκοπεί στη διατάραξη της τεράστιας ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας και στην εξουδετέρωση κρίσιμων εγκαταστάσεων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μειώσει κατά τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας από την αρχή του έτους – ποσό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Η εκτίμηση αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Από την πλευρά της, η Μόσχα αναμένεται να αποκομίσει κέρδη από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, λόγω της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης, Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα, ενώ οι γραμμές του μετώπου παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Ρωσία έχει στοχεύσει επανειλημμένα ουκρανικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και τμήματα του δικτύου. Τη νύχτα, ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού και τραυμάτισε δύο άτομα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Επιπλέον, επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της ημέρας στην πόλη Τερνόπιλ, στα δυτικά της Ουκρανίας, έπληξε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τραυμάτισε δέκα ανθρώπους, όπως δήλωσε ο δήμαρχος.

Προειδοποιήσεις στους κατοίκους

Οι κάτοικοι του Τουάπσε έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κρατούν τα παράθυρα κλειστά και να πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ενισχύσουν το αίσθημα αλληλεγγύης. «Σήμερα, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, ξεπερνάμε τις αντιξοότητες και λύνουμε σημαντικά προβλήματα μαζί. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε!» δήλωσε ο επικεφαλής της περιφέρειας, Σεργκέι Μπόικο, σε μήνυμά του με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Λιγότερο από τρεις ώρες αργότερα, εξέδωσε νέα προειδοποίηση για drones, καλώντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε δωμάτια χωρίς παράθυρα. Η πόλη τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Τρίτη, όταν επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο, η οποία χρειάστηκε δύο ημέρες για να σβήσει. Οι αρχές ανέφεραν την Παρασκευή, ότι έχουν απομακρύνει περισσότερα από 13.300 κυβικά μέτρα μαζούτ και μολυσμένου εδάφους από την ακτή.

Η κρατική τηλεόραση παρουσίασε ρεπορτάζ από μαυρισμένη παραλία, όπου δημοσιογράφος έδειχνε με φτυάρι το βάθος της ρύπανσης που είχε διαποτίσει το έδαφος. Σε διαδικτυακή συνομιλία, ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν οργή και απόγνωση, επικρίνοντας την έλλειψη αποτελεσματικής δράσης από τις κεντρικές αρχές στη Μόσχα. «Ποιος θέλει να πάθει καρκίνο; Ποιος θέλει τα παιδιά του να αρρωστήσουν; Ή μήπως κάποιος θέλει να καεί στον ύπνο του από έκρηξη drone;» έγραψε μια γυναίκα.

Μια άλλη ανάρτηση προειδοποιούσε ότι η ρύπανση θα παραμείνει για χρόνια: «Θα επηρεάσει την υγεία των ανθρώπων, των παιδιών μας, το περιβάλλον και το μέλλον της πόλης. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αλλά οι φιλοδοξίες και οι αποφάσεις κάποιων αποδείχθηκαν ξανά πιο σημαντικές από την ασφάλειά μας».