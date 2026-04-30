Η Ουκρανία σκοπεύει να ζητήσει διευκρινίσεις από την ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις λεπτομέρειες της ρωσικής πρότασης για σύντομη κατάπαυση του πυρός την επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ιδέα «μιας μικρής εκεχειρίας». Η πρόταση αυτή φαίνεται να στοχεύει σε μια προσωρινή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, η εκεχειρία θα καλύπτει την 9η Μαΐου, επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η ακριβής χρονική διάρκεια και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

«Θα διευκρινίσουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται – μερικές ώρες ασφαλείας για μια παρέλαση στη Μόσχα ή κάτι περισσότερο», σημείωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι «η πρότασή μας είναι μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός, αξιόπιστη και εγγυημένη ασφάλεια για τους ανθρώπους και μια διαρκής ειρήνη». Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο οποιουδήποτε αξιοπρεπούς και αποτελεσματικού σχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πούτιν είχε κηρύξει εκεχειρία διάρκειας 72 ωρών για να τιμήσει την 80ή επέτειο της νίκης στην Ευρώπη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση εκείνη δεν είχε συμφωνηθεί με το Κίεβο, το οποίο την χαρακτήρισε τέχνασμα και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε τη δική της εκεχειρία εκατοντάδες φορές.

Παράλληλα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει ήδη λάβει την απόφαση για τη νέα προτεινόμενη εκεχειρία και ότι αυτή θα υλοποιηθεί, αν και αναμένεται κάποια μορφή απάντησης από την ουκρανική πλευρά.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι φέτος η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία θα είναι μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα περιλαμβάνει τη συνήθη παρουσίαση όπλων.

Επιπλέον, το Κρεμλίνο απέδωσε αυτή την απόφαση στην «τρομοκρατική απειλή από την Ουκρανία», υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι επιθέσεις σε βάθος εντός ρωσικού εδάφους, ενώ οι δυνάμεις της Μόσχας καταγράφουν μόνο σταδιακή πρόοδο στο μέτωπο των συγκρούσεων.

Σημειώνεται ότι, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία υπήρξαν κράτη-μέλη της πρώην ΕΣΣΔ η οποία έχασε 27 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τις μεγαλύτερες απώλειες από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η επέτειος της 9ης Μαΐου εξακολουθεί να έχει βαρύνουσα συμβολική σημασία για τη Ρωσία.