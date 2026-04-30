Αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε στη Γαλλία με πρωταγωνιστή τον Ιταλό επιχειρηματία Σάντρο Βερονέζι, ιδρυτή της Calzedonia και πρόεδρο του ομίλου Oniverse. Ο Βερονέζι, γνωστός για την αγάπη του προς την αεροπορία, πετούσε πάνω από τα Πυρηναία όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος του παρουσίασε αιφνίδια βλάβη.

Ο επιχειρηματίας επέβαινε στο αεροσκάφος μαζί με τον 56χρονο Ιταλό πιλότο του. Οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν πτήση αναψυχής στην περιοχή Labastide-Villefranche, όταν το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου σημειώθηκε ξαφνική μηχανική αστοχία, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων

Την ώρα του συμβάντος, περιπολία της χωροφυλακής της Μπαγιόν που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση αντιλήφθηκε το πρόβλημα και ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λίγο αργότερα, το μονοκινητήριο κατέπεσε σε αγροτική περιοχή, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκονταν οι χωροφύλακες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Βερονέζι και ο πιλότος κατάφεραν να ενεργοποιήσουν εγκαίρως το σύστημα έκτακτου αλεξιπτώτου. Η λειτουργία του επιβράδυνε την πτώση του αεροσκάφους, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία και περιορίζοντας τις ζημιές.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο άνδρες ξαπλωμένους στο γρασίδι, εμφανώς ταλαιπωρημένους αλλά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με αίσθημα ανακούφισης, καθώς κανείς δεν έχασε τη ζωή του και η επιχείρηση διάσωσης στέφθηκε με επιτυχία.