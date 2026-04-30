Ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον ποταμό Σηκουάνα στη Γαλλία, ύστερα από σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στο Juvisy, νοτιοανατολικά του Παρισιού.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο τιμόνι βρισκόταν ένας εκπαιδευόμενος οδηγός, ο οποίος φέρεται να έκανε λάθος χειρισμό. Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο οδηγός έχασε τη στροφή κατά την έξοδο από τον σταθμό λεωφορείων του Juvisy και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Τη στιγμή του ατυχήματος, γύρω στις 9.30 το πρωί (τοπική ώρα), στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα — ο εκπαιδευτής και δύο επιβάτες, εκτός από τον οδηγό. Όλοι διασώθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Το λεωφορείο παρέσυρε το σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα στον ποταμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος μέσα σε αυτό, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Αργότερα το πρωί, το όχημα μπορούσε ακόμη να διακρίνεται να επιπλέει κοντά στην όχθη του Σηκουάνα.

Άμεση κινητοποίηση σωστικών συνεργείων

Μέλη τοπικού ναυταθλητικού ομίλου που βρίσκονταν στο ποτάμι ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες. Η δήμαρχος του Juvisy-sur-Orge, Lamia Bensarsa Reda, δήλωσε: «Το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο».

Η ίδια εξέφρασε τη συγκίνησή της λέγοντας πως ήταν «σοκαρισμένη» από το περιστατικό και πρόσθεσε: «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έζησα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου». Όπως τόνισε, δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασωστικά σκάφη και ελικόπτερο να επιχειρούν στην περιοχή. Πηγή ανέφερε ότι «δύο βάρκες περιπολούν στα νερά για να διασφαλίσουν πως δεν υπάρχει κανείς άλλος προς διάσωση».

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός διέθετε την απαραίτητη άδεια κατηγορίας D για τη λειτουργία του οχήματος. Μετά το περιστατικό, η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στα τοπικά δρομολόγια.

Η δήμαρχος Reda σημείωσε: «Η πρόκληση τώρα είναι να διατηρηθεί η κυκλοφορία ομαλή και να επιτραπεί στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία να εργαστούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες». Η ίδια επαίνεσε την ταχύτητα αντίδρασης των αρχών, λέγοντας ότι «αντέδρασαν πολύ γρήγορα και κατάφεραν να θέσουν τους ανθρώπους σε ασφάλεια».

Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος το συντομότερο δυνατό.

