Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής.

Σύμφωνα μα την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.