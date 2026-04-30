Για την αποκάλυψη της ταυτότητας και την δικαστική καταδίκη του γαλάζιου τρολ, Zhukov, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλοπς Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε τα ακόλουθα:

«Επί της ουσίας, η χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Αποτελεί και προσωπική δικαίωση.

Δεν ήταν μόνο δική μου πρόταση. Μπορεί να την εξέφρασα πρώτος το τελευταίο διάστημα σε πολιτικό επίπεδο αλλά είναι κάτι το οποίο συζητάει ο κάθε κανονικός άνθρωπος -το «κανονικός» με την έννοια ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στον «βόθρο του διαδικτύου», σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκει- που θέλει ο ίδιος και τα παιδιά του να βρίσκονται σε έναν χώρο που, αυτόν με τον οποίο μιλάνε, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι διαπράττει ένα ποινικό αδίκημα να μπορούν πολύ εύκολα οι αρχές, απλά με την αναζήτηση του προφίλ, να ξέρουν ποιο όνομα βρίσκεται δίπλα.

Όπως όταν θες να βρεις ένα κινητό, πολύ εύκολα βρίσκεις, αν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε ποιον ανήκει.

Και όταν το είπα πριν από δύο μήνες, γνωστά μέσα ενημέρωσης που κάνουν το «μαύρο-άσπρο» και ένα μέρος της αντιπολίτευσης και κάποιοι άλλοι από διαφορετικούς χώρους, ειρωνεύτηκαν την πρόταση αυτή. Μάλιστα, θυμάμαι και ερωτήσεις ακόμα και εδώ «είναι κάτι που το λέτε μόνο εσείς, δεν βλέπω να το λέει κανένας άλλος». Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όταν κάτι το πιστεύεις να το υπηρετείς.

Και η πρόταση αυτή έγινε κυρίως για όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα πέραν της πολιτικής, προφανώς και για όσα συμβαίνουν στην πολιτική.

Ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και όπως πρώτος προχώρησε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις μεγάλες τομές και τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για την ασφαλή πλοήγηση των ανηλίκων στο διαδίκτυο, το Kids Wallet, το Age Ban, δηλαδή την απαγόρευση για κάποιες συγκεκριμένες πλατφόρμες για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, προανήγγειλε και την ανάγκη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, η οποία έχει να κάνει με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον κύριο Παπαστεργίου, που και ο ίδιος δήλωσε θετικός πριν από λίγες μέρες στο Φόρουμ των Δελφών.

Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι που μπορεί να νομοθετηθεί από τη μια μέρα στην άλλη.

Πρέπει να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα γίνει. Δηλαδή, να βγάλουμε τις «κουκούλες» από το διαδίκτυο, ταυτοποίηση χρηστών, όχι κατάργηση ψευδωνύμων, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Γιατί το χρωστάμε. Το χρωστάμε σε όλους εκείνους οι οποίοι, ενώ δραστηριοποιούνται με ανοιχτά χαρτιά, δέχονται επιθέσεις από τον «βούρκο του διαδικτύου», από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους.

Για να ξέρουμε τα παιδιά μας με ποιον μιλάνε στο διαδίκτυο. Να ξέρουμε ποιος μας απειλεί, ποιος απειλεί τα παιδιά μας.

Να ξέρουμε ποιος παριστάνει τον έξυπνο και τον πονηρό ενώ ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί. Αυτή, λοιπόν, η πρόταση θα λύσει και όλες αυτές τις απορίες και περιπτώσεις όπως αυτή που μου είπατε —την εκδίκαση, δηλαδή, της οποίας επικαλεστήκατε— θα μπορεί πολύ πιο εύκολα η Δικαιοσύνη να τις εξετάζει με αδιάσειστο στοιχείο που είναι η ταυτοποίηση ή μη ενός προσώπου».

Ποιος είναι ο Georgy Zhukov;

Το συγκεκριμένο ερώτημα απασχόλησε πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή γαλάζια τρολ που στήριζαν με κάθε τρόπο την κυβέρνηση της ΝΔ.

Σήμερα, όπως φαίνεται, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του στις δικαστικές αίθουσες, εκθέτοντας τη γαλάζια παράταξη για τις επιλογές και τις μεθόδους της. Κι αυτό επειδή η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου «είδε» πίσω από το ψηφιακό προφίλ, τον Θεοδόση Μούγιο, έναν άνθρωπο που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα στο παρελθόν και όχι για καλό λόγο.

Ο ίδιος πάντως, δηλώνει αθώος.

Καταδίκη

Το θέμα δεν είναι μόνο ότι τον «είδε» αλλά και τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ. Η υπόθεση πάει πίσω, στο 2020 τις ημέρες των εορτασμών για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Με ανάρτησή του στο στο τότε Twitter -νυν Χ- ο Zhukov έδειχνε ως υπεύθυνη πρόκλησης επεισοδίων εις βάρος αστυνομικών τη δικηγόρο. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία της κας Κούρτοβικ, η οποία, όπως είχε καταγγείλει εκείνη την περίοδο, θα μπορούσε να έχει τραβηχτεί μόνο από αστυνομικό.

Σε αυτήν έγραφε χαρακτηριστικά: «Η Άννα Κούρτοβικ συντονίζει – κατευθύνει τα επεισόδια δίνοντας σε real time τη θέση των ΜΑΤ στους μπαχαλάκηδες. Το παρακράτος της Αριστεράς με ονοματεπώνυμο». Αξίζει να σημειωθεί ότι η μήνυση της κας Κούρτοβικ αφορούσε στα ποινικά αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης, καθώς και στο αδίκημα της αποτύπωσης μη δημόσιας πράξης άλλου (άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα), το οποίο είναι αυτεπάγγελτα διωκόμενο και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ανάρτηση πάντως «κατέβηκε» λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από σειρά αντιδράσεων που υπήρξαν από άλλους χρήστες του Twitter.

Εκτός από τη δράση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο χρήστης με το ψευδώνυμο Zhukov έγραφε συστηματικά στην εφημερίδα «Μανιφέστο», που στηρίζει στο έπακρο την κυβέρνηση της ΝΔ. Αρνητική εντύπωση προκάλεσε σήμερα στο δικαστήριο η στάση του διευθυντή της εφημερίδας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε ποιος κρύβεται πίσω απ’ το ψευδώνυμο -μιας και ήταν συνεργάτης της εφημερίδας- απάντησε πως …δεν ξέρει και ότι η συνεργασία τους έγινε μέσω διαδικτύου και μόνο.

Ποιος είναι ο κ. Μούγιος

Σύμφωνα με το in, έρευνα που είχε κάνει τον Οκτώβριο του 2020 είχε αποκαλύψει ότι ο κ. Μούγιος εμφανιζόταν ως στενός συνεργάτης του τότε υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κ. Μούγιος ήταν πρώην αστυνομικός, αποταγμένος από το Σώμα, έχοντας στην πλάτη του τον… μισό ποινικό κώδικα με καταδίκες για απιστία, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, συνοδεία διετούς στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Για περίπου ενάμιση χρόνο ο κ. Μούγιος εμφανιζόταν στο υπουργείο, άλλοτε ως «ειδικός σύμβουλος» και άλλοτε ως «νομικός» στο πλευρό του κ. Λιβάνιου. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες από τα κυβερνητικά έδρανα της Βουλής όπου ο κ. Λιβάνιος εμφανίζεται συνοδεία του κ. Μούγιου, ο οποίος στέκεται πίσω του. Το βασικό πρόβλημα -πέραν του παρελθόντος του κ. Μούγιου- ήταν ότι δεν υπήρχε πουθενά ΦΕΚ διορισμού του.

Το πράγμα χόντρυνε αρκετά όταν ξαφνικά ο κ. Μούγιος εμφανίστηκε ως μέλος επιτροπής που ενέκρινε ή απέρριπτε έργα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Άνθρωποι που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα στο υπουργείο εκείνη την περίοδο, υποστήριζαν ότι ο κ. Μούγιος εμφανιζόταν ως ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι είχε τη δύναμη να επηρεάσει αποφάσεις που αφορούσαν έγκριση ή απόρριψη κονδυλίων.

Εθελοντής και μισθωτός στην Blue Skies

Η κυβέρνηση τότε δεν αντέδρασε άμεσα στα δημοσιεύματα. Το έκανε μέρες αργότερα με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Λιβάνιο να χαρακτηρίζει «άνθρακες» τις αποκαλύψεις, καθώς ο κ. Μούγιος είχε ήδη αποχωρήσει από το γραφείο του λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει το πρώτο δημοσίευμα. Αποκαλούσε, δε, τον κ. Μούγιο ως «εθελοντή» συμπληρώνοντας ότι «το παρελθόν του ήταν παντελώς άγνωστο και στον υφυπουργό και στο υπόλοιπο πολιτικό γραφείο».

Πέρυσι δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, έδειξε τον κ. Μούγιο ως μισθοδοτούμενο για ένα διάστημα από την εταιρεία Blue Skies -πριν βρεθεί στο υπ. Εσωτερικών. Η Blue Skies είναι η εταιρεία από το μισθολόγιο της οποίας πέρασαν ουκ ολίγα άτομα από αυτά που απαρτίζουν την Ομάδα Αλήθειας, το όργανο προπαγάνδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κυβέρνησης.

Δηλώνει πως δεν είναι ο Zhukov

Σε δήλωσή του ο κ. Μούγιος δηλώνει αθώος και πως δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση κατηγορηματικά ότι δεν είχα και ούτε έχω ουδεμία σχέση με κομματικά μισθολόγια ή οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ως τώρα μέλος κανενός κόμματος και καμίας κομματικής νεολαίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει τελεσίδικα. Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αλήθειας και δηλώνω ότι για οποιαδήποτε αναφορά ή συσχετισμό με τον εν λόγω λογαριασμό θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη».