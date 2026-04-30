Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών μετέφερε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών σχετικά με την αναχαίτιση πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια ανοικτά της Κρήτης, από τον ισραηλινό στρατό – με την ερώτηση που δέχθηκε να αναφέρεται σε συμβάν που έλαβε χώρα “εντός της ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης”.

Για το κατά πόσο, επιπλέον, ήταν ενήμερη για αυτήν την επιχείρηση η ελληνική κυβέρνηση ή για το αν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας μας, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε τα εξής:

“Σας μεταφέρω την ενημέρωση από τα αρμόδια υπουργεία, αρχικώς από το Υπουργείο Εξωτερικών: «Τα ισραηλινά πολεμικά πλοία κινήθηκαν σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν είχε υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης σε διεθνή ύδατα, παρά μόνο σε περίπτωση επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη έρευνας και διάσωσης ελληνικά πλοία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του ελληνικού με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών τα ισραηλινά πλοία βρίσκονται ήδη σε κίνηση αποχώρησης από το σημείο και επιστροφής στη βάση τους».

Ερωτηθείς εκ νέου, λίγο μετά επί του ίδιου θέματος, ο ίδιος πρόσθεσε τα παρακάτω:

“Σε συνέχεια αυτού που είπα, κάποια πιο επιχειρησιακά, τα οποία όπως είπα θα τα επισυνάψω, αλλά τα διαβάζω κιόλας για ενημέρωση του κοινού:

«Η Ελλάδα ως παράκτιο κράτος έχει αρμοδιότητα και υποχρέωση παροχής υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης στην ελληνική περιοχή Έρευνας και Διάσωσης (Greek SRR region), στην οποία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά χωρικά ύδατα όσο και διεθνή ύδατα. Εντούτοις, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δεν ασκεί αστυνομική ή προανακριτική αρμοδιότητα σε διεθνή ύδατα. Η αρμοδιότητά του εκεί εξαντλείται αυστηρά στον συντονισμό επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, η δικαιοδοσία επί των πλοίων στην Ανοικτή Θάλασσα ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος της Σημαίας τους (Flag State). Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ. ανταποκρίθηκε άμεσα σε μία εκπομπή σήματος κινδύνου (distress call) από σκάφος του Στολίσκου, ενώ έπλεε στα διεθνή ύδατα πέραν των 60 ναυτικών μιλίων δυτικά της Κρήτης. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού μετέβη άμεσα στο σημείο. Κατά την επικοινωνία μέσω VHF με το συγκεκριμένο και άλλα σκάφη πλησίον, οι κυβερνήτες τους δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο και ότι δεν αιτούνται ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών.

Ως εκ τούτου, καμία περαιτέρω ενέργεια δεν μπορούσε να αναληφθεί από τις ελληνικές αρχές. Στην περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του άκρου Ταινάρου (σε διεθνή πάντα ύδατα) βρίσκονταν χθες βράδυ περίπου 55 σκάφη του στολίσκου που έπλεαν προς νότια Κρήτη και 4 ισραηλινά πολεμικά σκάφη. Είχαν επίσης μεταβεί τρία περιπολικά του Λιμενικού Σώματος για την παροχή Έρευνας και Διάσωσης, σε περίπτωση που απαιτείτο. Πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε το ελληνικό Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ JRCC) από τον αντίστοιχο του Ισραήλ ότι 17 σκάφη του στολίσκου που είναι εγκαταλελειμμένα/ ακυβέρνητα σε διεθνή ύδατα και ότι οι επιβαίνοντες αυτών βρίσκονται σε ισραηλινά πολεμικά, καλά στην υγεία τους, για περαιτέρω ερωτήσεις. Μας απεστάλη και σχετική λίστα. Δεν είναι γνωστός ο αριθμός και η εθνικότητα των επιβαινόντων. Μετά από διερεύνηση από πλωτό του Λιμενικού Σώματος για την εξακρίβωση των σκαφών που είναι πράγματι εγκαταλελειμμένα/ακυβέρνητα, θα εκδοθεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης η προβλεπόμενη αγγελία ασφαλείας προς ναυτιλλομένους»”