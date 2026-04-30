Δημοσίευμα από το εξωτερικό συνδέει τονμε τον Ντρίσα Καμαρά της Γκαζιαντέπ, καθώς το «Tuttomercatoweb» αναφέρει πως οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Ιβοριανού μέσου.

Ο Καμαρά προέρχεται από τις ακαδημίες της Πάρμα, όπου παρέμεινε μέχρι το 2025. Το περασμένο καλοκαίρι μεταγράφηκε στη Γκαζιαντέπ έναντι περίπου 400 χιλιάδων ευρώ και φέτος έχει καταγράψει 27 συμμετοχές, με απολογισμό 3 γκολ και 9 ασίστ. Με την πρώτη ομάδα της Πάρμα είχε συνολικά 71 εμφανίσεις, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ.

Πέρα από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον για τον παίκτη φέρονται να έχουν εκδηλώσει και οι Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ, οι οποίες έχουν σχηματίσει θετική εικόνα για τον Αφρικανό μέσα από τις εμφανίσεις του στο τουρκικό πρωτάθλημα.