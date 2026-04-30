Σε μια ξεχωριστή κίνηση, ο Α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, μετέφερε το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του μεγάλου Ομιλίτη και σπουδαίου καλλιτέχνη, Μανώλη Λιδάκη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Η «οικογένεια» του ΟΦΗ ζει στιγμές απέραντης χαράς, καθώς το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στην Κρήτη 39 χρόνια μετά τον θρίαμβο της ομάδας του Γκέραρντ. Οι φίλοι της ομάδας πανηγύρισαν με όλη τους την ψυχή, θυμούμενοι παράλληλα και όσους αγάπησαν τον σύλλογο και δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας.

Ο Μανώλης Λιδάκης, εκτός από μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Κρήτης, υπήρξε πιστός Ομιλίτης, στηρίζοντας την ομάδα σε κάθε στιγμή. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευε ένα κασκόλ του αγαπημένου του ΟΦΗ, ενώ με τον τρόπο αυτό, συμβολικά, «σήκωσε» κι εκείνος το τρόπαιο.

Παρά το ότι ο Κρητικός τραγουδιστής δεν πρόλαβε να δει τον θρίαμβο στον Πανθεσσαλικό, η παρουσία του παραμένει ζωντανή στην καρδιά των Ομιλιτών, ως εξέχον μέλος της μεγάλης οικογένειας του ΟΦΗ.