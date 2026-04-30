Όπως συνέβη και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη σεζόν 2024-25, έτσι και στον φετινό τελικό της σεζόν 2025-26, ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ λόγω της συμπεριφοράς των φιλάθλων του.

Αυτή τη φορά, η ποινή αφορά μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, αντί για δύο, καθώς «στο 29ο λεπτό, φίλαθλος της ΠΑΕ ΟΦΗ που βρισκόταν στις θύρες 9-10, άναψε και πέταξε εντός της θύρας μία κροτίδα, η οποία προσέκρουσε στο κάτω μέρος της κερκίδας».

Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των κυπελλούχων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 3 Μαΐου (17:00) κόντρα στον Άρη, για την 3η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League. Ωστόσο, δεδομένου ότι η απόφαση κοινοποιήθηκε μόλις την Πέμπτη 30 Απριλίου, το πιθανότερο είναι η ποινή να ισχύσει στο τελευταίο ματς της σεζόν απέναντι στον Βόλο (17 Μαΐου, 17:00).