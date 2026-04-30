Τα προβλήματα αρχίζουν να… μαζεύονται στον Αρη εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Μάρτιν Χόνγκλα ακολουθεί συντηρητικό πρόβλημα εξαιτίας χρόνιου προβλήματος στο γόνατο, το οποίο απ’ ότι φαίνεται θα διαχειριστεί από τώρα ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Από την άλλη, ο Χάμζα Μεντίλ δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα εξαιτίας προβλήματος στη γάμπα και όπως όλα δείχνουν δεν υπολογίζεται για το επερχόμενο ματς.

Το νέο πρόβλημα για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ακούει στο όνομα του Λορέν Μορόν. Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση και σήμερα δεν προπονήθηκε, με τον Έλληνα τεχνικό να περιμένει από αύριο τα νεότερα για την κατάστασή του.

Αύριο (01/05) η προπόνηση θα είναι και η πιο ενδεικτική ως προς τα πλάνα του Γρηγορίου για το ματς στο Παγκρήτιο, με τον αντικαταστάτη του Χόνγκλα στα χαφ να αποτελεί και το βασικό ζήτημα. Ο Φρίντεκ θα πάρει τη θέση του Μεντίλ στα αριστερά της άμυνας, ενώ σε περίπτωση απουσίας του Μορόν δεν… χαλάει το αρχικό πλάνο το οποίο περιλαμβάνει τον Τίνο Καντεβέρε για την κορυφή της επίθεσης.