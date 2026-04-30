Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/4) στην περιφέρεια Εσόν της Γαλλίας, όταν λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα από γέφυρα μεταξύ των περιοχών Ζυβιζί-σιρ-Ορζ και Ντραβέιγ, παρασύροντας και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 09:30, όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στο ύψος του quai Timbaud και κατέληξε στο νερό. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία ανασύρθηκαν σώα.

Εκπαιδευόμενη οδηγός στο τιμόνι

Το λεωφορείο εκτελούσε κανονικό δρομολόγιο της γραμμής 4116 και στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενη οδηγός, υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή. Η νεαρή γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι έλεγχοι για αλκοόλ και ναρκωτικά βγήκαν αρνητικοί.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με την εισαγγελία της Εβρί να έχει διατάξει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Frayeur à Juvisy, en région parisienne : un bus est tombé dans la Seine ce jeudi matin. La conductrice en formation aurait perdu le contrôle du véhicule. Le formateur et deux passagers étaient aussi à bord. Tous ont été repêchés sains et saufs. 🎥 Vincent Burgat 🎙️ Tiphaine… pic.twitter.com/MgKiJ0AkIR — M6 Info (@m6info) April 30, 2026

Άμεση κινητοποίηση και διάσωση

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δύτες, πυροσβέστες και αστυνομικοί. Συνολικά 16 οχήματα, 34 πυροσβέστες και περίπου 60 αστυνομικοί επιχειρούσαν στο σημείο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή δύο εκπαιδευτών κωπηλασίας που βρίσκονταν κοντά. Όπως περιέγραψαν, είδαν το λεωφορείο να σπάει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να πέφτει στο ποτάμι, σπεύδοντας αμέσως με σκάφος για να βοηθήσουν.

«Είδαμε τέσσερα κεφάλια να βγαίνουν από το νερό. Ήταν εξαντλημένοι, δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν, τους κρατήσαμε και τους ανεβάσαμε στο σκάφος», ανέφερε μία από τους διασώστες.

🔴 DIRECT – Chute d’un Bus dans la Seine à Juvisy : 4 personnes repêchées https://t.co/C5Try1O7KQ — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 30, 2026

Επιβάτες σε σοκ

Σύμφωνα με τους διασώστες, οι επιβαίνοντες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και αδυνατούσαν να περιγράψουν τι είχε συμβεί. «Είχαν άδειο βλέμμα, δεν μπορούσαν να κινηθούν», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι η πρόσκρουση έσπασε τα τζάμια του λεωφορείου, γεγονός που βοήθησε τους επιβάτες να βγουν και να ανέβουν στην επιφάνεια του νερού.

Μαρτυρίες κατοίκων

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν σειρήνες και έσπευσαν στο σημείο, όπου αντίκρισαν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο στο ποτάμι.

Όπως ανέφεραν, το γεγονός ότι στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενη οδηγός ίσως εξηγεί το ατύχημα. Παράλληλα επισήμαναν ότι, παρά τις παρεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, εξακολουθούν να σημειώνονται επικίνδυνα περιστατικά.

Ce jeudi, une importante opération de secours est déployée à Juvisy-sur-Orge (Essonne) suite à la chute d’un bus et d’une voiture dans la Seine. Plusieurs personnes étaient présentes à bord des véhicules au moment de l’accident. pic.twitter.com/C9HhGQY4h9 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 30, 2026

Μια αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι δεν άκουσε το λεωφορείο να πέφτει στο ποτάμι, αλλά άκουσε κραυγές. «Κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε όταν άκουσα φωνές και κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα ανθρώπους στο νερό», είπε στα γαλλικά μέσα.

Έσπευσε να βοηθήσει τους επιβάτες και πέταξε ένα σωσίβιο που υπήρχε στην αποβάθρα σε μια γυναίκα στο νερό, η οποία κατάφερε να κολυμπήσει και να σωθεί.

Έρευνα και επιπτώσεις

Η πρόεδρος της Île-de-France Mobilités, του οργανισμού που διαχειρίζεται τις δημόσιες συγκοινωνίες στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή, Βαλερί Πεκρές, ζήτησε τη διενέργεια άμεσης εσωτερικής έρευνας από την εταιρεία Keolis, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο.

Μετά το ατύχημα, αρκετές λεωφορειακές γραμμές στην περιοχή έχουν εκτραπεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.