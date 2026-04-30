Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα». Όπως τόνισε, οι συμμετέχοντες στο στολίσκο που επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα «απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους», προσθέτοντας με χαρακτηρισμό ότι «θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε επίσης μέσω X ότι οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν τη νύχτα από τις ισραηλινές δυνάμεις, θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού. Ο ίδιος ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συνδρομή της στην επιχείρηση.

כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 30, 2026

Στο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε: «Μπράβο στο Πολεμικό Ναυτικό μας! Διατάξαμε να εμποδίσουν ένα στόλο υποστηρικτών της Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Η αποστολή εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».