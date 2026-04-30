Μια γυναίκα από τα Χανιά και συγκεκριμένα από την περιοχή του Αλικιανού, πέρασε μια δύσκολη νύχτα, καθώς κατέρρευσε ύστερα από αλλεργικό σοκ που υπέστη μετά από τσίμπημα μέλισσας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα διαπίστωσε, ότι η ασθενής ήταν αιμοδυναμικά ασταθής και εφάρμοσε τα πρωτόκολλα του ALS σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες του ERC. Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, η γυναίκα σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκε γρήγορα και σε σταθερή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, καθοριστική υπήρξε η συμβολή μιας νοσηλεύτριας από το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, η οποία βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Η άμεση αντίδρασή της και οι πρώτες βοήθειες που προσέφερε αποδείχθηκαν σωτήριες για τη ζωή της γυναίκας.