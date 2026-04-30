Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τις τελευταίες στιγμές της Αλίκης Βουγιουκλάκη, έκανε ο γιατρός της Σωτήρης Αδαμίδης μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno. Ο γιατρός, που βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης ηθοποιού κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της ζωής της, μίλησε για μια εμπειρία που τον σημάδεψε.

«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία ξεπέρασε κάθε δημοσιότητα. Ήταν μια αξέχαστη για μένα εμπειρία ζωής. Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα Τι θέλετε, κυρία Βουγιουκλάκη;. Να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός. «Ήταν συγκλονιστικό. Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο», πρόσθεσε.

Μια προσωπική και μυσταγωγική στιγμή

Ο Σωτήρης Αδαμίδης περιέγραψε και μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή που μοιράστηκε με την Αλίκη: «Μου λέει θέλω να σε κεράσω κάτι που το ’χω φτιάξει εγώ. Πήγα να το πάρω, αλλά μου λέει όχι έτσι. Θα κοινωνήσεις. Είχε ένα επάργυρο κουταλάκι και μου είπε άνοιξε το στόμα σου, να σου δώσω εγώ».

Κλείνοντας, ο γιατρός σημείωσε: «Η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε να παραβλεφθεί, ακόμα και στα πλαίσια της σοβαρής νόσου της. Είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, που στην αρχή απέδωσε, αλλά στη συνέχεια προέκυψαν επιπλοκές, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».