Με ανοδική πορεία στα προγνωστικά εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες ο Akylas, με το τραγούδι «Ferto», καθώς πλέον καταλαμβάνει την 3η θέση στη γενική κατάταξη.

Μόλις χθες, η ελληνική συμμετοχή σημείωσε άνοδο από την 5η στην 4η θέση, την ώρα που η Αυστραλία υποχώρησε στην 5η και η Γαλλία στην 3η, καθώς η Δανία ανέβηκε στη 2η θέση.

Τα δεδομένα μεταβάλλονται καθημερινά και σήμερα ο Akylas ισοβαθμεί στην 3η θέση με τη Monroe της Γαλλίας και το τραγούδι «Regarde». Αν η ανοδική του πορεία συνεχιστεί, θεωρείται πιθανό να ξεπεράσει τη γαλλική συμμετοχή.

Φαβορί η Φινλανδία

Στην κορυφή των προγνωστικών παραμένει η Φινλανδία, με το ντουέτο Linda Lampenius και Pete Parkkonen και το τραγούδι «Liekinheitin». Τη 2η θέση διατηρεί η Δανία με τον Søren Torpegaard Lund και το «Før Vi Går Hjem», ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Αυστραλία με τη Delta Goodrem και το «Eclipse».

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι πρόβες που ξεκινούν το Σάββατο, καθώς παραδοσιακά επηρεάζουν σημαντικά τόσο τις αποδόσεις όσο και τη συνολική δυναμική των συμμετοχών.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, ανεβαίνοντας στη σκηνή τέταρτος στη σειρά. Στον ίδιο ημιτελικό θα συμμετάσχει και η Κύπρος, με την Antigoni Buxton, η οποία θα εμφανιστεί όγδοη. Ο Β’ Ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.