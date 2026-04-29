Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Γλυφάδα, καθώς δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στο ύψος της Πικροδάφνης (Εδέμ). Λόγω του συμβάντος, έκλεισε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ροής των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο που τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι ουρές των αυτοκινήτων έφθασαν μέχρι το πάρκο του Παλαιού Φαλήρου, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.