Ένα σοβαρό ατύχημα στο Πήλιο είχε ως πρωταγωνίστρια μια γυναίκα 85 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ξύλα με αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη, αν και σε προχωρημένη ηλικία, συμμετείχε ενεργά στις καθημερινές εργασίες του σπιτιού. Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που χειριζόταν το αλυσοπρίονο, ένα εργαλείο που απαιτεί προσοχή, δύναμη και εμπειρία. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η συσκευή ξέφυγε από τον έλεγχό της, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Οι πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα ήταν κρίσιμες, καθώς υπήρχε φόβος ακρωτηριασμού. Η αιμορραγία ήταν έντονη και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση. Η 85χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και να σώσουν το χέρι της.

Χάρη στην έγκαιρη διακομιδή και την άμεση αντίδραση του ιατρικού προσωπικού, αποφεύχθηκε ο ακρωτηριασμός. Οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή των τραυμάτων, πραγματοποιώντας αρκετά ράμματα. Η κατάσταση της υγείας της ηλικιωμένης χαρακτηρίζεται πλέον σταθερή και εκτός κινδύνου.

Μερικές ώρες αργότερα, η γυναίκα πήρε εξιτήριο, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να της επισημαίνουν ότι η χρήση αλυσοπρίονου στην ηλικία της ενέχει σοβαρούς κινδύνους και απαιτεί εξαιρετική προσοχή.