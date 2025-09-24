Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του με φρικιαστικό τρόπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με το onlarissa.gr στη Χάλκη Λάρισας, όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο, προκειμένου να κόψει ξύλα και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε το έλεγχο του αλυσοπρίονου που κρατούσε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα, η αλυσίδα «βρήκε» στη μηριαία αρτηρία και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, καθώς η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη. Οι διασώστες του ΕKΑΒ που έσπευσαν στο σημείο κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.