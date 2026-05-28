Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 8:00 το βράδυ στον Ασπρόπυργο, όπου όχημα παρέσυρε μηχανή της Ομάδας ΔΙΑΣ με αποτέλεσμα να τρυματισθούν οι δύο επιβαίνοντες σε αυτή αστυνομικοί, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των ΕΛΠΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο έκανε αναστροφή στο σημείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη μηχανή και να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ. Αμέσως μετά ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός των δύο αστυνομικών που επέβαιναν στη μηχανή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thriassio.gr μάλιστα, η συγκεκριμένη μηχανή της ΔΙΑΣ δεν βρισκόταν σε απλή περιπολία, αλλά συνόδευε όχημα που κατευθυνόταν από την επαρχία προς την Αθήνα για επείγον ιατρικό περιστατικό, προκειμένου να φτάσει το συντομότερο δυνατό σε νοσοκομείο. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα και τράπηκε σε φυγή.