Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Μέγαρο Μουσικής, έχοντας στο πλευρό του τον Αντώνη Σαμαρά και δεκάδες γαλάζια στελέχη, έχει προκαλέσει εκνευρισμό στο Μαξίμου καθώς εξελίχθηκε σε παρουσίαση ενός διακριτού, παραδοσιακού ιδεολογικού πόλου. Η σημειολογία της εκδήλωσης – από την παρουσία στελεχών όπως οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Χρήστος Σταϊκούρας και Ολγα Κεφαλογιάννη έως την κυματιστή μπλε γραβάτα του Καραμανλή – εξέπεμψε το μήνυμα ότι η ιστορική βάση της παράταξης παραμένει ενεργή και απαιτεί σεβασμό στις ρίζες της. Θεματικά, ο Καραμανλής επέμεινε στην κριτική του για το κράτος δικαίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ότι χαρακτήρισε και τις παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων και αξιωματικών που έκανε η ΕΥΠ ως «νομότυπες», αρνούμενος να υιοθετήσει γενικώς και απόλυτα τη νομιμότητά τους. Παράλληλα, η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής των «ήρεμων νερών» υπενθύμισε τόσο την κριτική του Σαμαρά για την αντιμετώπιση της Αγκυρας, όσο και την πρόσφατη, σχεδόν ταυτόσημη αποστροφή του Νίκου Δένδια, την οποία επιχείρησε να υποβαθμίσει το Μαξίμου.

Ο καταλύτης

Τον εκνευρισμό του Μαξίμου ενίσχυσε η απόφαση του Καραμανλή να αποσυνδέσει, επί της ουσίας, την έννοια της «πολιτικής σταθερότητας» από το κυβερνητικό αφήγημα και να προειδοποιήσει για τα λάθη που οδηγούν στην «αντισυστημική ψήφο». Στην κυβέρνηση αντιμετωπίζουν την παρέμβαση αυτή με προβληματισμό, ενώ μεγάλη πηγή ανησυχίας είναι ο βαθμός στον οποίο η αποστασιοποίηση Καραμανλή μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Διότι η στάση του πρώην πρωθυπουργού επηρεάζει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους και όσα λέει βρίσκουν ευήκοα ώτα σε βουλευτές, στελέχη, ακόμη και μέλη της κυβέρνησης, που διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για τις επιλογές της ηγεσίας. Σας έχω ήδη γράψει, άλλωστε, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι καραμανλικά στελέχη και ψηφοφόροι είναι έτοιμοι να μετακινηθούν προς ένα νέο κόμμα Σαμαρά.

Η σύγκρουση έφτασε στα δικαστήρια

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε χθες μήνυση κατά του Αδωνη Γεωργιάδη για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, με αφορμή τις δημόσιες αναρτήσεις του υπουργού Υγείας, στις οποίες τον κατηγορούσε για «ανήθικο» και «κρατικοδίαιτο» πλουτισμό. Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Γεωργιάδης προέβη εν γνώσει του σε ψευδείς και προσβλητικούς ισχυρισμούς συνδέοντας τον Ανδρουλάκη με παράνομες οικονομικές απολαβές ύψους έως 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από μίσθωση ακινήτου στο Δημόσιο. Ο Ανδρουλάκης αντικρούει τις κατηγορίες επισυνάπτοντας 15 επίσημα έγγραφα στη μήνυσή του, που καταδεικνύουν το ποσοστό του ακινήτου που κατέχει, τον δημόσιο διαγωνισμό για τη μίσθωση που προκηρύχθηκε επί ΝΔ, αλλά και ότι τα έσοδά του είναι φορολογημένα και δηλωμένα. Ο Γεωργιάδης απάντησε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο, απειλώντας τον Ανδρουλάκη ότι «μαζί μου μπλέξατε» κι ότι θα του κάνει αγωγή.

Πόλεμος στο ΕΑΠ

Στη Βουλή και στη Δικαιοσύνη καταλήγει η υπόθεση του Απόστολου Παπατόλια, πρώην νομάρχη και μέλους του ΑΣΕΠ, για τον διετή αποκλεισμό του από τη θέση αναπληρωτή καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Πρόκειται για μια ιστορία που αποτελεί, σύμφωνα με νομικές πηγές, παράδειγμα ημετεροκρατίας και καταχρηστικών πρακτικών στα ΑΕΙ. Παρά, λοιπόν, την πανηγυρική επανεκλογή του Παπατόλια από το Εκλεκτορικό Σώμα με ψήφους 7-2, ο πρύτανης του ΕΑΠ προχώρησε σε τρίτη συνεχόμενη αναπομπή, με την πλευρά Παπατόλια να κάνει λόγο για μεθόδευση με σκοπό την ηθική εξάντλησή του. Η απόφαση προκάλεσε νέο γύρο αντιδράσεων. Το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδας προέβη σε καταγγελία προς το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΑΠ, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερωτήσεις προς το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή, θέτοντας ερωτήματα για την αμεροληψία και την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια του ΕΑΠ, ενώ ο Παπατόλιας προετοιμάζει και νομικές κινήσεις, σε ποινικό επίπεδο.

Ο Μιχάλης Σάλλας και η ελληνική κρίση

Απαντήσεις στα βαθύτερα αίτια της οικονομικής καθήλωσης και των διαδοχικών κρίσεων επιχειρεί να δώσει ο πολύπειρος τραπεζίτης και καθηγητής Μιχάλης Σάλλας με το νέο του βιβλίο, υπό τον εύγλωττο τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Πρόκειται για μια διεισδυτική και αρκετά βιωματική ανατομία της περιόδου 1970-2025, με την οποία ο Σάλλας αναλύει τις διαρθρωτικές παθογένειες που υπονόμευσαν την παραγωγική βάση, τις μνημονιακές πολιτικές, αλλά και τους εσωτερικούς κοινωνικούς και θεσμικούς διχασμούς της χώρας. Το βιβλίο θα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων από τις 3 Ιουνίου, από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications.