«Το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό το στάδιο είναι ότι εξετάζουμε το θέμα. Προφανώς γνωρίζω το ζήτημα που έχει τεθεί και το παρακολουθώ με τον κατάλληλο τρόπο. Εχουμε καλή συνεργασία και καλή σχέση με τις ελληνικές Αρχές και μέχρι να διερευνηθεί πλήρως το θέμα δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω, αλλά προφανώς γνωρίζουμε την κατάσταση και οι υπηρεσίες μου την εξετάζουν αυτή τη στιγμή». Αυτή ήταν η απάντηση του επιτρόπου Δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου Μάικλ ΜακΓκραθ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή της Λάουρα Κοβέσι προς την Κομισιόν από την ανταποκρίτρια των «ΝΕΩΝ» στις Βρυξέλλες Μαρία Βασιλείου, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Στο ερώτημα αν ανησυχεί για την κατάσταση επανέλαβε ότι «δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω μέχρι να ολοκληρώσουμε πλήρως τη δουλειά μας», ενώ στο έτερο ερώτημα, αν η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο διαδικασίας επί παραβάσει, επεσήμανε ότι «δεν μπορώ να το πω αυτό επειδή εξετάζουμε το θέμα σε αυτό το σημείο». Η Κομισιόν ετοιμάζει την ετήσια έκθεση για το Κράτος Δικαίου, για την οποία θα αποστείλει εντός Ιουνίου προσχέδιο στα κράτη – μέλη, συνεπώς και στην Ελλάδα, και την οποία θα παρουσιάσει τον Ιούλιο.

Τον Ιούνιο η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Μια πολυμελής ισραηλινή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), η οποία, όπως πληροφορούμαι, αποτελούνταν από αξιωματούχους της αντίστοιχης ισραηλινής διεύθυνσης, της SIBAT, αλλά και εκπροσώπους των αμυντικών κολοσσών IAI και Rafael. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, βεβαίως, το εξοπλιστικό πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», της ενίσχυσης της αεράμυνας με τον περιβόητο «θόλο», συνολικού προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σας έδωσα προ ημερών το παρασκήνιο της πορείας του έργου αυτού. Παρά τις σχετικές προβλέψεις και το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, το πρόγραμμα δεν συμπεριλήφθηκε στην ατζέντα της τελευταίας συνεδρίασης τους ΚΥΣΕΑ και οι διαρροές κύκλων του υπουργείου Εθνικής Αμυνας μετέθεσαν το χρονοδιάγραμμα της έναρξης των παραδόσεων των έργων από το 2027 έως το τέλος της δεκαετίας. Οι ίδιοι κύκλοι εξήγησαν πως η παράταση των συνομιλιών αποφασίστηκε προκειμένου να «κλειδώσει» με επίσημο τρόπο και από τις δύο πλευρές η δέσμευση του Νίκου Δένδια για συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο 25% των προμηθειών του πακέτου της «Ασπίδας». Στόχος, μάλιστα, είναι το 25% να είναι «τουλάχιστον 25%», όπως ρητώς έχει εξαγγείλει ο Δένδιας. Το τονίζω διότι πληροφορήθηκα ότι κάποιοι παράγοντες των διαπραγματεύσεων έκαναν μια πιο… ελεύθερη ερμηνεία της σχετικής δέσμευσης, προκαλώντας κατά κάποιο τρόπο και την καθυστέρηση που καταγράψαμε. Αυτό ήταν, πάντως, το αντικείμενο της σύσκεψης στη ΓΔΑΕΕ, με στόχο να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και να δοθεί η επίσημη έγκριση από το ΚΥΣΕΑ μέσα στον Ιούνιο.

Κόντρα για το σύστημα εκλογής δημάρχων

Ενταση επικράτησε στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, με φόντο τις προωθούμενες αλλαγές στην εκλογή αυτοδιοικητικών Αρχών που φέρνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρωταγωνιστές της κόντρας ήταν – ακόμη μία φορά – ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο Δούκας εξέφρασε την αντίθεσή του στις αλλαγές και άφησε αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων. Θυμίζω πως ο νέος Κώδικας προβλέπει την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και εκλογή από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 42% + 1 ψήφο. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κυρίζογλου, απευθυνόμενος στον Δούκα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο «πήρε» τον Δήμο Αθηναίων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά φανερά ενοχλημένος «για να μη βγω εγώ δήμαρχος φτιάχνετε τους νόμους;».

Ούτε η Θεσσαλονίκη τούς φέρνει κοντά

Ενα περίεργο πράγμα συμβαίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τη Θεσσαλονίκη. Οποτε είναι να βρεθεί ο Πρωθυπουργός εκεί, ο προκάτοχός του γίνεται… καπνός. Ισως και για να μην υπάρξουν τυχαία και δυσάρεστα συναπαντήματα. Ο Μητσοτάκης θα πάει, που λέτε, στις 12 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, ένα από τα πολύ μεγάλα έργα της πόλης. Ο θεσσαλονικιός φίλος της στήλης με ενημέρωσε, όμως, ότι ενώ ανέμεναν πως θα επιβεβαιώσει την παρουσία του στα εγκαίνια και ο Κώστας Καραμανλής, τελικά δεν τον περιμένουν να πάει. Και δεν είναι ότι θα λείπει, αφού εκείνες τις ημέρες έχει προγραμματισμένες άλλες εκδηλώσεις, όπως η τελετή αποφοίτησης των μαθητών του Αριστοτέλειου Κολλεγίου, στην οποία θα είναι και κεντρικός ομιλητής.