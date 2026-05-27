Χθες, αργά το απόγευμα, παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας. Νωρίς το πρωί, κυκλοφόρησε η μέτρηση της Interview που το έδινε δεύτερο, με 12,8% στην πρόθεση ψήφου και 14,4% στην εκτίμηση. Το ερώτημα είναι: αυτό το γκάλοπ θα το θεωρήσουν άξιο μελέτης – χωρίς υπερβολές – στη Χαριλάου Τρικούπη; Ή θα πάθουν πάλι ΣΥΡΙΖΑ και θα αρχίσουν να αμφισβητούν τη δημοσκοπική μεθοδολογία επειδή δεν είχε ακόμα ανακοινωθεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα;

Διαμαρτυρία

«Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη, και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας». Τάδε έφη Μαρία Καρυστιανού από τον Αρειο Πάγο, όπου πήγε να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του δικού της κόμματος. Μάλλον δεν άκουσε τι έλεγαν στο Ολύμπιον οι δύο που ανέβασε στη σκηνή.

Διαχωρισμός

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν ζήτησε μόνο απ’ τους νεαρίτες που μένουν μέχρι να φύγουν να πάρουν γρήγορα τις αποφάσεις τους. Ενημέρωσε τους συντρόφους του και πως «πρέπει να διαχωρίσουμε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αγωνιούν για την Αριστερά στη χώρα, από τους βουλευτές που δεν πάνε στον Τσίπρα επειδή αυτός δεν τους θέλει και είχαν πρωταγωνιστήσει στην απαξίωση του χώρου». Η μπηχτή δείχνει ότι ίσως συνεργαζόταν με έναν ΣΥΡΙΖΑ άνευ Πολάκη και Παππά. Υπάρχει όμως τέτοιος;

Επιβίωση

O αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, διαπίστωσε ότι «οι εποχές αλλάζουν όπως και οι αναζητήσεις των πολιτών για μια λύση απέναντι σε αυτό που ζούμε τα τελευταία επτά χρόνια», αφού θύμισε πως το κόμμα του προέρχεται από τον Συνασπισμό, που προερχόταν από το ΚΚΕ Εσωτερικού. Υστερα, βέβαια, διατυμπάνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα συνεχίσει και να υπάρχει και να λειτουργεί». Αν μπερδευτήκατε, δείξτε επιείκεια. Ούτε η Κουμουνδούρου δεν ξέρει τι θα κάνει για την επιβίωσή της από σήμερα που υπάρχει κόμμα Τσίπρα.